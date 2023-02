La chasse aux Pokémon passionne des millions de joueurs à travers le monde. Pour cela, la licence se renouvelle au fil des ans, avec des aventures de plus en plus palpitantes, pour le plaisir des fans. Ainsi, que vous soyez de l’ancienne ou de la nouvelle génération, cette série de plus de 26 ans aura toujours de quoi vous ravir. Cela dit, connaissez-vous tous les petits secrets dissimulés dans cette merveilleuse franchise ? Voici 5 choses incroyables que vous devez absolument savoir sur Pokémon.

La principale merveille de la ville de Céladopole

Pour comprendre l’engouement que suscite Pokémon pour les amateurs de jeux de hasard, tournez-vous vers la plus grande ville de Kanto : Céladopole. Ce lieu magique, situé au centre de la carte, dispose d’un casino avec des jeux assez similaires à ceux des casinos en ligne. Vous pouvez y trouver des machines a sous gratuites, lesquelles vous permettront de gagner, avec un peu de chance, des jetons.

Toutefois, pour profiter de ces jeux de hasard gratuitement, vous devez collecter quelques centaines de jetons dissimulées dans le casino. Aussi, les gains (jetons) obtenus au cours des mises peuvent être échangés contre des Pokémons ou des Capsules Techniques au comptoir.

Le succès fulgurant du casino de Céladopole n’est évidemment pas passé inaperçu. D’ailleurs, il est à préciser que ce lieu a été présent depuis la première version du jeu. Compte tenu de l’intérêt qu’il suscite pour les fans, Game Freak continuera à la proposer dans chacune de versions. Enfin, bien que les noms et les régions diffèrent d’un Pokémon à un autre, les principes des casinos resteront presque identiques.

L’histoire cachée derrière Pokémon

Comme vous le savez, Satoshi Tajiri est l’inventeur de la célèbre aventure Pokémon. Mais comment a-t-il cette inspiration de génie ? En effet, à la base, le créateur de Pokémon était un enfant qui avait une grande admiration pour la nature. Ce qui le passionnait encore plus dans cet univers immense était la collection d’insectes. Pour lui, chacun des insectes qu’il capturait était une énigme à résoudre.

Par suite, comme la majorité des gamins de son âge, Tajiri sera un ado avec un grand penchant pour les jeux vidéo. De cette passion naîtra la création de son premier magazine Game Freaks, destiné à révéler des astuces et des solutions de jeu. Le succès de cette entreprise le conduit, après quelques années, à créer son studio de jeux vidéo du même nom que son magazine.

Ainsi, Pokémon voit le jour à l’ère du GameBoy et des consoles reliées par un câble. Le déclic fut, pour Tajiri, de voir un criquet se poser sur l’un de ses câbles link. En outre, l’aventure prendra forme sous le nom de Capsule Monster, puis de Pocket Monster. Cette dernière se verra ensuite raccourcie en Pokémon.

Et si la mascotte de Pokémon n’était pas Pikachu ?

Aujourd’hui, la principale image en tête de Pokémon est celle de Pikachu. Vous le retrouvez sur les sponsors et dans presque tous les épisodes. Il est d’ailleurs visiblement plus populaire que tous les Pokémon de la franchise. Mais savez-vous qu’initialement, ce dernier n’était pas destiné à être la vedette de l’aventure ?

En effet, à l’origine, le personnage qui devait séduire les jeunes était Mélofée. L’équipe de la communication estimait que le rose que porte ce dernier ainsi que son humeur contagieuse pouvait être d’un grand atout. Hélas, suite à la diffusion des premiers épisodes du manga, l’attention des fans s’est vite portée sur Pikachu. Aussi faut-il noter que la couleur jaune de ce personnage était la plus originale par rapport aux autres.

Plus de 1 000 espèces différentes de Pokémon

Les Pokémon, au tout début, n’étaient qu’au nombre de 151. Mais depuis 1996 (année de création de la licence), le nombre des pièces n’a cessé de croître. On y dénombre actuellement 1 008 reparties sur 9 différentes générations. De façon concrète, les 151 premières créatures sont issues de la version Bleue, Rouge, Jaune (première génération de Pokémon).

La deuxième génération en a comporté 100, la troisième 150 et la quatrième, 107. En outre, les cinquièmes, sixième et septième générations, comptaient respectivement 156, 72 et 88 Pokémon. Et si la génération suivante en comportait 96, la dernière en date (Pokémon Ecarlate et Violet), quant à elle, incorpore 103 Pokémons. Sur ce, les dresseuses et dresseurs du monde entier ont largement de quoi s’occuper, en attendant la dixième version.

Le mentor de Satoshi Tajiri a créé Mario

Suite à la création de Game Freak, Tajiri mène de longues réflexions sur la mise en œuvre des jeux multi-joueurs. Nintendo accueille l’idée et accepte de la développer, mais le projet sera retardé plus d’une fois. C’est ainsi que Shigeru Miyamoto, créateur de Mario, de Donkey Kong et de Zelda prend Tajiri sous son aile.

Sous les conseils de son mentor, Tajiri donne vie à ces ambitions. De plus, c’est Miyamoto qui a suggéré au jeune Tajiri de sortir les titres de Pokémon sur deux cartouches. Ce faisant, les échanges entre joueurs se sont accrus aux quatre coins du monde.