A l’approche des fêtes de fin d’année, nous sommes ravis aujourd’hui de pouvoir vous présenter une nouvelle marque 100% française, Amulette, qui développe des jeux d’imagination pour les petites filles et petits garçons souhaitant imiter les plus grands dans leur métier de maîtresse, vétérinaire, docteur etc… ou se plonger dans les rôles d’organisateur de voyage ou encore de célébrité notoire. De vrais petits kits complets prêts à être utilisés afin de se mettre dans la peau du personnage de son choix en un rien de temps avec tout le matériel fourni ! Une méthode pédagogique originale qui enchantera petits et grands prochainement sous le sapin.

A l’origine d’Amulette, une histoire vraie…

Amulette nait grâce à un besoin personnel vécu, celui de la fille de la créatrice, férue du jeu d’imitation de la maitresse entourée de ses ours préférés. Pourquoi ne pas diversifier et accumuler les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du jeu au lieu de prendre ce que l’on a sous la main ? De simples petits supports et objets spécialement conçus pour la thématique choisie sont réunis dans un seul et même coffret développant ainsi l’imaginaire débordant de nos enfants. Ils jouent et apprennent d’une manière ludique selon ce qu’ils ont déjà vu, entendu, vécu avec leur famille ou leurs amis et reproduisent ce vécu naturellement, loin des écrans, tout en développant leurs compétences et leur confiance en soi seul ou à plusieurs.

Le Made In France est bien de la partie et Amulette fait même partie de l’Association des créateurs-fabricants de jouets français. Un gage de qualité et de responsabilité où la concurrence dans le monde du jouet est actuellement rude, tant de marques tentent de se démarquer au-devant de la scène ! L’innovation est également un critère de choix et justement, cette marque novatrice élabore et modifie ses jeux selon l’évolution du monde dans lequel nous vivons, ses méthodes et ses technologies tout en proposant des personnalisations.

Distribution sélective, fournisseurs nationaux et compositions éco-responsables au maximum, Amulette se veut engagée avec une certification CE.

Plutôt Si j’étais le vétérinaire ou Mon premier restaurant ?

Découvrons deux métiers plein de sens où l’on développe sa sociabilité, son empathie, sa manière de communiquer, sa curiosité à travers toute une panoplie rodée, destinée à devenir un vétérinaire ou un restaurateur en herbe !

Ce que l’on apprécie c’est la multitude d’accessoires fournis qui permet de s’imprégner de ces métiers et les rendre plus vrais que nature. On retrouve des guides, des stickers, des carnets, dossiers, pancarte, certains déjà personnalisés ou encore du matériel typique d’un vétérinaire (stéthoscope, thermomètre, pansements, seringues et j’en passe !). Si on préfère se mettre dans la peau d’un chef, d’un serveur ou d’un client de restaurant, optez pour le kit de parfait restaurateur comprenant entre autres cartes, menus, pancartes, serviettes, stickers, matériel de paiement, une toque etc…

On va véritablement jusqu’au petit détail qui fait la différence et c’est justement ça qui fait mouche le plus souvent chez les enfants. Et quand il n’y en a plus, il y en a encore. Lorsque le contenu est utilisé, on peut retrouver des recharges gratuites sur le site.

Dernière nouveauté en date, Si j’étais le docteur comprenant une cinquantaine d’accessoires (incluant guides, carnets, matériel médical, stickers, diplôme…) pour pouvoir soigner, conseiller et se plonger dans la peau de tout médecin et ainsi développer l’empathie et la volonté de s’occuper des autres. Deuxième développement d’un jeu déjà existant : le kit CP-CE1 Si j’étais la maîtresse dédié aux enfants ayant commencé l’école élémentaire. Ayant un contenu plus spécifique et conçu grâce à l’aide d’enseignants, on retrouve le programme scolaire habituel de ces deux classes.

L’originalité se caractérise ici par une non classification précise de ce jeu. Pourquoi ? C’est un jeu de loisirs créatif mais également un jeu éducatif ou encore de société où l’on développe une multitude de compétences : la curiosité, l’organisation, l’expression, le partage, l’imaginaire ou l’imitation. La liste n’est pas exhaustive ! Les jeux sont à un prix abordable (une trentaine d’euros), ce qui permet d’en faire un cadeau facilement pour une catégorie d’âge étendue pouvant aller de 5 à 10 ans selon les coffrets.