Black Bird n’est pas l’histoire du tueur en série Larry Hall. Elle est celle de Jimmy Keene, un trafiquant de drogue condamné à dix ans de prison et qui va voir le FBI lui proposer l’opportunité de réduire sa peine. Comment ? En infiltrant une prison de haute sécurité pour y recueillir les confidences du serial killer présumé. Le plus glaçant ? Tout est vrai…

En 1996, non loin de la frontière qui sépare l’Etat de l’Illinois de celui de l’Indiana, la vie de Jimmy Keene s’écroule. Il vient d’être condamné à dix ans de réclusion. La sentence est lourde mais les crimes de Jimmy – trafic de drogue – la justifient. D’un coup, le coup sec du marteau du juge frappant son pupitre, toutes les perspectives d’avenir de ce jeune homme charismatique, ancienne star de l’équipe de football locale, s’effondrent. A moins que…

A moins que contre toute attente, après quelques mois de prison, le procureur Beaumont ne lui propose une mission aussi singulière que périlleuse : intégrer le centre médical pour prisonniers de Sprinfgfield dans le Missouri pour tenter de se lier d’amitié avec Larry Hall, un homme condamné pour le meurtre de Jessica Roach mais que l’on soupçonne d’être à l’origine de la disparition d’une vingtaine de jeunes femmes. A pas de loup, au milieu de prédateurs autrement plus dangereux, Jimmy va tenter de faire avouer à Larry l’endroit où il a caché les corps de ses victimes.

Dès l’entame de la lecture, on comprend que Black Bird ne sera pas un livre comme les autres. Ici, la réalité dépasse, et de loin, la fiction tant l’histoire de Jimmy Keene, racontée avec talent par le journaliste Hillel Levin, est hors-du-commun. En permanence, le livre bascule le lecteur de l’enquête ayant conduit à la condamnation de Larry Hall à la vie en prison de Jimmy Keene et à ses efforts pour tenter d’arracher la vérité au monstre avec lequel il doit feindre l’amitié. Par ce biais, Black Bird se trouve être une fenêtre et même une double fenêtre dont l’une donnerait à voir le travail de la police sur une affaire traversant allègrement les sacro-saintes frontières des Etats et dont l’autre s’ouvrirait sur l’univers carcéral, toujours plus violent et toujours plus avide d’engloutir les âmes damnées qui y transitent.

En résumé, Black Bird plaira aux amateurs de true crime, aux lecteurs désireux d’en apprendre plus sur le fonctionnement de la justice américaine ou à ceux qui souhaiteraient se plonger dans la réalité de l’univers carcéral.

Enfin, il est à noter que l’histoire de Jimmy Keene a également fait l’objet d’une adaptation en série télévisée. Black Bird (avec Taron Egerton dans le rôle de Jimmy Keene, Paul Walter Hauser dans celui de Larry Hall et Ray Liotta dans celui de James Keene Sr.) est à voir sur Apple TV.

Black Bird est un livre de Hillel Levin et James Keene publié aux éditions Sonatine.

