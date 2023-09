De nouvelles senteurs sont à découvrir prêtes à enivrer notre sens olfactif jusqu’à l’intérieur de notre maison. Que ce soit des parfums à porter au quotidien, d’ambiance ou des senteurs inédites pour différentes bougies d’intérieur, des notes inédites vont en effet vous envoûter et vous faire craquer pour sûr. On partira sur des senteurs plus automnales comme florales, boisées ou ambrées qui éclipseront les parfums sucrés et fruités dont nous avons l’habitude durant l’été. Découvrons ensemble les différentes références qui nous ont fait de l’œil pour une rentrée olfactive de qualité.

Des bougies aux fragrances originales pour vous créer un véritable cocon !

Commençons avec les produits Granado, marque qui offre cet automne une collection en édition limitée aux notes florales de Gardenia. Une senteur délicate tout comme sa fleur que vous retrouverez dans une bougie ou sous forme d’eau de cologne et pains de savons. Place dès à présent aux bougies Veronique Gabai avec l’apparition de trois nouvelles références Heart, Body & Soul aux parfums doux et réconfortants propices au bien-être et au retour vers soi. De beaux moments cocooning en perspective ! Atouts non négligeables, la formulation est biodégradable, végan et naturelle. Une jolie bougie aux tons bleutés pour une déco à la page qui plus est ! Dans les nouveautés maison, n’oublions pas les trois bougies du Bon Parfumeur aux senteurs inédites ! En effet, trois mélanges harmonieux de senteurs hors du commun. Figue verte myrrhe cèdre, rose yuzu musc blanc ou feuilles de tomate mandarine cassis, laissez vous enchanter par ces notes fruitées ou florales, le tout complété par des touches plus automnales comme le cèdre, le musc ou la mandarine. Tantôt acidulé, boisé ou herbacé, chaque bougie a sa dose puissante et allégée en même temps par des compositions originales, on adhère complètement !

Des parfums de rentrée pour un coup de boost olfactif !

Des notes vanillées qui vous feront voyager à l’autre bout du monde grâce au parfum Adopt Parfums, Terre de vanille mixées à des senteurs plus boisées d’Iris et de cèdre avec un peu de mandarine pour couronner le tout. S’ensuit la nouveauté Paradis Nuit de la marque Bastille 100% made in France. A la première diffusion, c’est son intensité qui en ressort en premier avec un mix de fleur de cassie, de cacao et de santal pour un mélange ambré et boisé. Un parfum de caractère pour une rentrée automnale réussie ! La marque L’Occitane également a sorti trois nouveautés de leur collection nommée fleurs inoubliables. Barbotine à l’effigie de la camomille, Noble Epine où les fruits et l’amande sont mixés et enfin Melilot doté de notes florales et végétales disponibles à partir du mois de novembre.

De célèbres marques que l’on ne présente plus font également leur rentrée avec de belles nouveautés comme Mugler avec Alien Goddess Supra Florale avec notamment des notes de jasmin et de fleurs de cactus, Prada avec Paradoxe Intense doté de senteurs charismatiques telles que la bergamote, la poire, l’ambre, la vanille ou encore le jasmin. Mais ce n’est pas tout ! Valentino avec son duo Born In Roma Rendez-Vous est dédié présente deux références l’un pour homme, l’un pour femme tout autant intenses l’un que l’autre avec de la mandarine, de la vanille et de la fleur d’oranger pour elle et de la bergamote, de la sauge, de l’ambre et même de la fougère aromatique ! Quant à Viktor & Rolf, jasmin, vanille et santal composent le Good Fortune Elixir Intense. Enfin, Nicolaï et son Iris Medicis Intense se compose notamment de fleur d’oranger, de néroli, de santal, de vanille et de musc. Rien que ça !

La tendance est à l’intensité et au caractère grâce aux nombreuses notes végétales, boisées ou ambrées qui caractérisent bon nombre de ces nouveautés pour cette nouvelle saison automnale approchante. Il n’y a plus qu’à tester et trouver votre fragrance qui vous accompagnera ces prochains mois. Belle découverte !