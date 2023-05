Diffusée pour la première fois en 2016 sur la chaîne ABC, Designated Survivor est une série américaine de 3 saisons.

La série commence au capitole à Washington lorsqu’une bombe explose et le détruit complètement. Dans le bâtiment se tenaient tous les politiciens les plus hauts placés du pays. Parmi eux, le président, le vice-président, 435 représentants du congrès, 100 sénateurs et les 9 juges de la cour suprême. Présumés tous morts, le désigné survivant pour remplacer le président accède au pouvoir : Tom Kirkman.

Il se retrouve propulsé dans le bureau ovale, à la tête d’un pays à terre qui a soif de vengeance.

En parallèle de l’enquête sur l’attentat du capitole menée par le FBI, Kirkman doit faire face à d’autres problématiques. Parmi elles : des rumeurs sur sa famille, une épidémie, ou encore un manque de confiance de la part des gouverneurs ou du chef des armées.

Les personnages principaux

Tom Kirkman (Kiefer Sutherland) est le coeur de la série. 11ème dans la succession à la présidence, il était un simple secrétaire de la maison blanche au logement et à l’urbanisme avant l’attentat. C’est homme soucieux de bien faire, direct et qui compte tout faire pour prouver qu’il est légitime d’exercer son poste.

Aaron Shore (Adan Canto) est conseiller principal de Tom Kirkman et le seul membre survivant de l’administration précédente. Il est très ambitieux et stratégique.

Emily Rhodes (Italia Ricci) est la directrice de cabinet de Kirkman. C’est une femme intelligente et dévouée qui est déterminée à aider le président à traverser cette période difficile.

Seth Wright (Kal Penn) est le directeur de la communication de Kirkman. Ancien journaliste, il devient rapidement porte-parole de la maison blanche et aide à faire passer les messages du président.

Hannah Wells (Maggie Q) est un agent du FBI qui enquête sur l’attaque terroriste et la seule à croire qu’il y a peut-être un complot plus important en cours.

Une série politique des plus captivantes

Entre des dilemmes moraux, géopolitiques et sociétaux, nous découvrons en même temps que le protagoniste principal la difficulté de la fonction présidentielle.

Le moins que l’on puisse dire c’est que Tom Kirkman et son équipe n’ont pas l’air de souffler, et nous non plus. Il n’y a pas un épisode dans la première saison où l’on a envie de faire autre chose : il se passe toujours quelque chose. Le seul défaut que j’ai pu observer est la facilité avec laquelle Kirkman semble aborder la gestion de crise. D’un épisode à l’autre, il devient un président modèle bien cliché. Ça n’enlève cependant rien à toutes les trames qui nous tiennent en haleine tout au long de la première saison. En outre, Sutherland ne cesse de nous épater par ses performances ! De quoi nous rappeler la bonne époque de Jack Bauer et 24h Chrono.

Vous pouvez visionner la série sur Netflix.

Pour ceux qui préfèrent une bonne séance cinéma, retrouvez les sorties de la semaine juste ici.