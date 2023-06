Un univers enchanteur, doux et laissant rêveur vous attend avec ce nouveau jeu vidéo tout en aquarelle à peine commercialisé le 13/06 qui vous promet une très belle activité en famille ! En effet, à travers une expérience narrative unique, remémorez-vous tous vos souvenirs d’enfance et enfants comme parents, laissez éveiller tous vos sens au fil du parcours sensoriel. Collectionnez photos, sons, senteurs et créez votre journal propre à votre aventure. Développé par Umanimation et Un Je Ne Sais Quoi aux éditions Focus Entertainment, c’est une idée cadeau sympathique qui fera replonger petits et grands en enfance. De belles images et de vives émotions nostalgiques assurées en famille !

Une expérience narrative à travers le personnage de Mimi

C’est tout bonnement un studio français qui a rendu ce voyage à travers le temps possible mêlant art et jeu vidéo afin de proposer un contenu inédit, tout en aquarelle qui apporte douceur et réconfort comme des souvenirs d’enfance ! C’est à travers le personnage de Mimi que se déroule son histoire et ses souvenirs tout simplement inspirés de ceux du créateur et illustrateur du jeu pour un rendu encore plus réaliste et personnalisé. A travers les paysages de Dordogne des années 1980, parcourez les différents repères de l’enfance de Mimi suite au décès de sa grand-mère qui va lui permettre de se les remémorer au gré de son chemin.

Un Je Ne Sais Quoi, entité du groupe Umamimation et les éditions Focus Entertainment ont rendu ce jeu vidéo très esthétique avec des touches provenant des univers de l’animation, du cinéma et du jeu vidéo pour une expérience immersive unique en son genre. Le jeu est disponible uniquement en version dématérialisée au prix de 14.99€ sur Steam et 19.99€ sur console.