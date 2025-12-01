Il y a des jeux qui mettent immédiatement l’ambiance, sans bruit excessif, sans règles interminables, et surtout sans forcer personne à avaler des verres cul sec. Goûtons Voir !, la dernière petite création maline de Don’t Panic Games, entre directement dans cette catégorie.

Article rédigé en partenariat avec AQuoiTuJoues.com : tout sur les jeux de société

Ce n’est pas un jeu à boire, mais bel et bien un jeu à déguster, un jeu social où l’on partage plus qu’un vin : on partage des ressentis, des souvenirs, parfois même des débats passionnés sur la différence entre “fruité” et “épicé”. Et clairement, ça fonctionne.

Le principe est aussi simple que malin. Vous ouvrez une bouteille — rouge, blanc ou rosé, peu importe — mais sans regarder l’étiquette. Le vin devient alors le véritable terrain de jeu. Les joueurs goûtent, ferment les yeux, tentent de reconnaître un arôme, de nommer une sensation, puis placent leurs jetons sur une grille de caractéristiques. L’idée n’est pas d’avoir raison mais d’être en phase avec les autres, puisque Goûtons Voir ! est coopératif : on marque des points en accordant les ressentis de l’équipe. Le jeu encourage donc l’écoute autant que la dégustation, et c’est ce qui crée son charme. Tout le monde parle, rit, se contredit gentiment, et au final, on découvre que même les néophytes arrivent à exprimer quelque chose. La bouteille n’est plus un simple prétexte à trinquer mais un support de discussion qui fait tourner la soirée différemment.

La boîte est compacte, le matériel est clair et lisible, et la durée annoncée d’une vingtaine de minutes permet de le sortir sans planifier quoi que ce soit. On peut enchaîner deux parties avec deux vins différents, ou simplement l’utiliser comme petit rituel amusant avant un repas entre amis. Le “Livre du vin” glissé dans la boîte offre quelques bases accessibles, mais le vrai plaisir reste celui du partage. Contrairement aux jeux trivia qui récompensent la connaissance pure, ici tout le monde part à égalité. Une personne qui n’y connaît rien peut contribuer autant que celle qui collectionne les étiquettes de petits producteurs.

C’est précisément cette accessibilité qui donne à Goûtons Voir ! son caractère fédérateur. Le jeu casse la barrière intimidante du vin en le rendant ludique, léger, presque intime. On ne cherche pas à briller, juste à ressentir, et à comprendre comment les autres ressentent. Résultat : un jeu idéal pour les apéros tranquilles, les fins de repas, les soirées entre amis où l’on veut discuter davantage que compétir. On ne sort peut-être pas expert en œnologie, mais on repart avec une belle impression : celle d’avoir vécu un moment chaleureux, sincère, et étonnamment révélateur.