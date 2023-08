La FIFA pourrait bien faire un énorme changement dans les prochaines semaines dans les règles du jeu : à savoir modifier la règle du hors-jeu. Pour éviter les critiques et les interprétations d’abord, pour laisser place à encore plus de spectacle et de buts surtout. Retour sur cette nouvelle proposition d’Arsène Wenger, qui veut favoriser les matchs à enjeu et aux incroyables scénarios.

Qu’il est difficile d’expliquer, aux néophytes, la règle du hors-jeu, surtout depuis l’arrivée de l’arbitrage vidéo dans les compétitions de foot. En effet, lors des images arrêtées, les joueurs fautifs ont souvent le bout d’un pied, d’un bras, ou une épaule derrière la ligne imaginaire créée par la défense et ils sont pourtant hors jeu. Pourtant, ils ne vont clairement pas tirer parti de ce maigre avantage, d’autant plus que tout ça se joue parfois à une milliseconde près et à un arrêt sur image. Auparavant, la règle a été créée afin d’éviter que les attaquants campent devant les cages et que les rencontres soient beaucoup plus équitables. Mais aujourd’hui, à l’heure où les attaquants vont de plus en plus vite et que tout se joue en un dixième de seconde, il faut la remettre au goût du jour.

Une nouvelle règle du hors-jeu ?

C’est pour cette raison qu’Arsène Wenger, chef du Développement du Football Mondial depuis 2018, a eu une idée révolutionnaire. L’ancien manager d’Arsenal, qui a marqué le foot grâce aux invincibles Gunners, travaille désormais pour la FIFA et veut changer cette règle du hors jeu afin qu’elle soit plus claire et moins controversée. Il propose ainsi de changer la définition du hors-jeu : aujourd’hui, c’est une partie de son corps, à l’exception des mains ou du bras, qui peut être hors-jeu. Avec sa réforme, ce serait désormais tout le corps qui doit être hors-jeu pour commettre une infraction. Voilà une belle idée pour expliquer, plus rapidement, la règle aux novices et laisser encore un peu plus de place au spectacle.

Ce n’est pas la seule règle que la FIFA veut modifier dans les prochaines semaines, toujours dans l’idée de rythmer encore plus les matchs. Pour éviter d’avoir un temps de jeu effectif restreint, en raison des gains de temps des équipes, des arrêts de jeu non pris en compte dans le temps additionnel, l’instance internationale a aussi eu une idée pendant la Coupe du Monde 2022 en rallongeant le temps additionnel. Désormais, les célébrations de but sont prises en compte, comme toutes les petites pertes de temps : tous les changements, les avertissements etc. Au Qatar, la plupart des matchs dépassait, largement, les 5 minutes de temps additionnel, alors que c’est un fait plutôt rare dans les championnats. Mais à compter de cette saison 2023/2024, plusieurs ligues ont validé ce temps additionnel à rallonge, comme la Ligue 1, la Premier League ou la Liga.

Ainsi, cela devrait handicaper les équipes qui aiment jouer la montre, que ce soit en championnat et probablement en Coupe d’Europe. À voir, désormais, si ces changements vont porter leurs fruits pour avoir encore plus de matchs spectaculaires, et donc améliorer les audiences.