Les deux nouvelles figurines mettent en scène Chase et Marcus , les membres les plus populaires de la brigade, dans une série d’histoires entièrement nouvelles. Cette fois, nos amis partent explorer la jungle, prêts à secourir animaux et humains à travers des missions inédites. L’ambiance change un peu des aventures habituelles : moins urbaine, plus sauvage, avec parfois une touche de tension en plus.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy