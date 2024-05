Après un début de test retardé pour une petite blessure, cela fait désormais plusieurs semaines que je cours avec la nouvelle FILA POTAXIUM, et je suis ravi de partager mon expérience. Dès la première utilisation, j’ai été impressionné par le confort et la performance de ces chaussures.

Confort et Amorti

L’une des premières choses que j’ai remarquées, c’est l’amorti exceptionnel. La mousse intermédiaire avancée absorbe les chocs de manière impressionnante, rendant chaque foulée plus douce et confortable. Après de longues courses, je n’ai ressenti aucune fatigue excessive, ce qui est un gros plus pour mes articulations. J’ai en effet régulièrement des douleurs dans les genoux lors de courses un peu trop prolongées, et c’est vraiment atténué avec cette paire.

Technologie « ARCH » en caoutchouc

La technologie « ARCH » au niveau du talon est un véritable atout. Elle offre une adhérence et une durabilité remarquables, même sur des surfaces glissantes. Pendant mes courses sous la pluie (oui, ça arrive qu’il pleuve aussi vers Aix-en-Provence, j’avoue !), je n’ai jamais eu à m’inquiéter de glisser, ce qui m’a permis de me concentrer pleinement sur ma performance.

Stabilité et Soutien

La pièce d’ANTITORSION SHANK dans la zone médiane du pied est également une fonctionnalité que j’ai beaucoup appréciée. Elle assure une stabilité supplémentaire, particulièrement utile lors des changements de direction rapides ou sur des terrains inégaux. Cela m’a permis de courir avec plus de confiance et moins de risques de torsion ou de blessures. Parole de fragile qui se fait presque autant d’entorses que de sessions de course à pied !

Confort de Course

Le maillage technique et la technologie « FAST » sont parfaits pour garder mes pieds au frais et au sec. Même après des courses un peu plus intenses, je n’ai jamais ressenti de surchauffe ou d’inconfort. Le design ergonomique enveloppe bien le pied, réduisant les points de pression et les frottements.

Poids et Drop

En revanche, les 299g pour hommes et 240g pour femmes peuvent sembler un peu lourds pour ceux habitués à des chaussures ultra-légères. Pour moi, cela n’a pas été un gros inconvénient, car la stabilité et l’amorti compensaient largement ce petit surpoids.

Le drop de 10 mm, qui correspond à la différence de hauteur entre le talon et l’avant-pied, est un autre point à considérer. Personnellement, je m’y suis bien adapté, mais les amateurs de chaussures minimalistes pourraient trouver ce drop un peu trop élevé. Cela dit, il offre un excellent amorti pour ceux qui attaquent le sol avec le talon.

Conclusion

En résumé, la FILA POTAXIUM est une chaussure de running polyvalente et performante. Elle offre un excellent confort, un soutien remarquable et une durabilité à toute épreuve. Que vous soyez un coureur débutant ou expérimenté, cette chaussure pourrait bien devenir votre nouvelle alliée pour les entraînements quotidiens. Pour moi, elle a transformé mes séances de course, rendant chaque kilomètre plus agréable et plus sûr. Son prix de 150 euros au lancement est cohérent, et la place plutôt bien au sein des différentes gammes.