Comme tous les enfants ou presque, Noah est passionné de dinosaures. Récemment, il s’est également découvert un attrait pour les fossiles et leur découverte. Alors quand Gigamic nous a parlé d’Archeo, on a sauté sur l’occasion de tester cela avec lui. Je vous en parle !

Article rédigé en partenariat avec AQuoiTuJoues.com, le site spécialiste des jeux de société.

Sur le papier, Archeo coche absolument toutes les cases de ce qu’on aime découvrir à la maison. Le premier point est que l’on est en présence d’un jeu coopératif, et ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu le plaisir de faire équipe pour une mission. Et quelle mission : il va falloir se transformer en véritable paléontologue, et effectuer des fouilles pour découvrir des fossiles de dinos. Rien que ça !

Le plateau de jeu est vraiment très bien fichu, et propose une superposition de 4 couches de sable et de terre, qui sont autant de tuiles qu’il va falloir venir « creuser » à l’aide de notre pelle-ventouse. Notre but ? Trouver les dix étoiles éparpillées sur les différents fossiles, avant que nos pelles ne se cassent sur les cailloux éparpillés ici et là. Honnêtement, le matériel du jeu est absolument génial, et le combo plateau en volume / accessoire à ventouse est parfait ! On est jaloux que ce soit toujours les enfants qui aient droit au meilleur matos !

On creuse donc, à la recherche des morceaux de fossiles, mais on peut également trouver quelques bonus : brouettes pour pouvoir évacuer davantage de cailloux, marteaux pour réparer les pelles cassées, loupe pour pouvoir regarder secrètement une tuile et prévenir ses coéquipiers des pièges éparpillés ici et là.

Le point bonus : comme bon nombre de jeux coopératif, Archeo peut également se jouer complètement seul. Noah s’est pour sa part régalé de quelques parties quand nous n’avions pas trop de temps pour jouer avec lui, ce qui est toujours très chouette.