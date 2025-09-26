Auteurs Harold Schechter

Résumé

Cet ultra-conservateur est l’auteur de Seduction of the Innocent, un ouvrage dans lequel il dénonce l’influence néfaste de la BD sur le comportement des enfants, ce qui amena la création du Comics Code Authority (comité d’auto-censure). Aujourd’hui reconnu comme un fanatique, qui cherchait à assurer son auto-promotion, il fut paradoxalement plutôt progressiste en ouvrant par exemple une clinique pour les défavorisés à Harlem.

Ce que j’en pense

Le duo Harold Schechter et Eric Powell, derrière le très bon Ed Gein autopsie d’un tueur en série, se remet en selle et va se concentrer cette fois-ci sur un personnage important dans le monde du comics : le docteur Frédéric Wertham. Psychiatre, ce dernier va se faire connaître pour sa volonté d’étudier et d’expliquer le comportement des tueurs en série.

La BD met en avant plusieurs de ses « patients » et notamment le tristement célèbre Albert Fish (je vous épargne le détail des meurtres et autres exactions de ce tueur). Wertham c’est aussi un homme qui est contre la ségrégation et va s’engager auprès de la population noire pour aider à casser un certain nombre de choses (l’impossibilité pour les enfants noirs de prendre le bus scolaire, …).

Mais Wertham a aussi eu une lubie : le comics book était responsable de la violence qui s’insinuait dans la tête des enfants. Et à force de témoignage, ouvrage, … à charge contre les comics books, va naître la Comics Code Authority, organe de censure des comics. Le Dr. Wertham va donc rester chez les fans de comics comme l’un des grands responsables de l’aseptisation des comics, avec notamment la quasi disparition des comics d’horreur.

Cette BD assez bavarde retrace donc la vie, les réalisations et les pensées de cet homme assez complexe et controversé !

Côté dessin, on retrouve le style classique des auteurs mais avec une mise en image de la violence plus crue que dans Ed Gein, notamment lors du passage avec Albert Fish.

J’ai globalement apprécié cette lecture, même si je dois bien avoué que la seconde partie (sur la lutte de Wertham contre le comics) a un côté fiche Wikipédia un peu trop marqué.

Merci aux éditions Delcourt et à #NetGalleyFrance pour la lecture !