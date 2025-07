Après Sam et Alex, c’est au tour de Clover de rejoindre le trio culte des Totally Spies sur la Toniebox. Sortie courant juin, cette troisième figurine vient compléter une série qui semble bien décidée à remettre les héroïnes espionnes sur le devant de la scène… pour le plus grand bonheur des petits comme des grands.

À la maison, personne ne connaît le dessin animé. Noah est encore un peu jeune pour cette licence qui vise clairement un public plus âgé, avec une recommandation fixée à 6 ans et plus. Et pour être totalement honnête, je m’attendais à ce qu’il passe à côté. Trop bavard, trop complexe, trop orienté « ados »… Mais comme souvent avec les Tonies, la surprise fut totale !

🎙️ Un petit espion en herbe conquis

Depuis quelque temps, Noah est dans une phase “enquêtes” : il passe ses journées à chercher des indices imaginaires, à organiser des planques, et à créer des mystères qu’il faut élucider (généralement avec moi comme suspect principal 😅). Et c’est justement ce que propose Clover dans cette aventure : une mission d’espionnage pleine de rebondissements, menée tambour battant par un trio inséparable.

L’histoire est riche mais bien rythmée, avec suffisamment de descriptions pour poser le décor sans pour autant perdre les enfants dans un flot d’action incessante. L’univers est coloré, les dialogues dynamiques, et l’ambiance “agent secret” fait mouche. Noah a tout de suite accroché, au point de réclamer l’écoute plusieurs soirs d’affilée. Comme quoi, même les licences a priori moins adaptées peuvent parfois captiver bien en dessous de l’âge conseillé.

🧽 Une figurine solide, mais un design discutable

Côté figurine, Tonies reste fidèle à sa ligne avec un modèle bien fini et résistant. Clover est reconnaissable au premier coup d’œil, dans sa tenue iconique et son attitude confiante. Seul petit bémol à mes yeux : elle n’est pas seule. La figurine repose sur un socle violet qui l’enveloppe partiellement, ce qui lui donne un aspect un peu plus « jouet » que « personnage ». Cela dit, cela renforce clairement sa solidité, et quand on voit le traitement que leur font subir les enfants, ce n’est pas un luxe.

Au final, cette nouvelle figurine Totally Spies s’est révélée être une excellente surprise. L’aventure proposée par Clover est suffisamment rythmée pour captiver les enfants, tout en étant claire et accessible, même pour ceux qui ne connaissent pas la série d’origine. L’univers change agréablement de ce qu’on trouve habituellement dans le catalogue Tonies, avec une ambiance d’espionnage qui parle particulièrement aux petits curieux en quête de mystères à résoudre. La figurine en elle-même est jolie, bien que son socle violet puisse diviser — mais il a au moins le mérite d’assurer une bonne stabilité. Bref, un bon ajout à la collection, et une preuve de plus que la Toniebox peut surprendre, même là où on ne l’attend pas.

