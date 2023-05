⭐⭐⭐ Note : 3 sur 5.

Dans ce film éponyme, Maïwenn nous fait retracer l’histoire d’une courtisane du Roi qui deviendra la favorite, dont elle tient elle-même le rôle.

Scandales

La présentation de Jeanne du Barry à l’ouverture du festival de Cannes a fait grand bruit, mais pas pour la qualité de l’oeuvre.

La présence de Johnny Depp dérange depuis ses différents procès l’accusant de violences conjugales sur son ex-femme Amber Heard, qui a elle aussi été poursuivie pour les mêmes faits sur Johnny Depp.

Quant à Maïwenn, elle est critiquée pour avoir justement choisi Johnny Depp pour incarner Louis XV et est aussi connue pour avoir commis des agressions (comme dernièrement sur Edwy Plenel), et pour avoir eu un passé difficile, même sombre (on peut par exemple évoquer sa relation controversée avec Luc Besson quand elle n’avait encore que 14 ans).

Et ce passé difficile serait d’ailleurs une grande inspiration pour son film Jeanne du Barry (ce qui mènent d’ailleurs certaines critiques à considérer le film de Maïwenn comme un égo-trip de sa part, cherchant à faire un parallèle entre son histoire et celle de la courtisane).

Une nouvelle romancée

Tout ces débats laissent, finalement, peu de place au film en lui-même.

Ici, on ne vise pas la restitution de faits historiques ni le réalisme : Maïwenn nous propose une histoire vraie, mais romancée et romantisée.

Et cela fonctionne, les costumes sont grandioses et la photographie très réussie.

On s’attache aux personnages, auxquels on a su instiller une identité à part entière à chacun.

Jeanne du Barry répond tout à fait à sa proposition et est bien ce qu’il prétend être ; plus un film de princes et princesses (ou de roi et courtisane) qu’un biopic historique et fidèle.

Ce film prend quand même le temps de mettre en lumière certains sujets plus sérieux, comme par exemple l’esclavage, même si on ne nous propose pas non plus une critique réfléchie de la question.

Si Jeanne du Barry, ne nous transcende pas, avec un scénario demeurant un peu creux parfois, les performances des acteurs sont réussies et garantissent un bon moment hors du temps.

Voilà ce qu’il en est, concernant le film, pour ce qui est du reste, libre à chacun d’avoir sa propre opinion.

