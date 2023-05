Pourquoi ne pas profiter du weekend de l’Ascension pour faire un tour en salles obscures ?

Jeanne du Barry

Jeanne, fille du peuple avide de culture et de plaisirs, met à profit ses charmes et son intelligence pour gravir un par un les échelons de la société.

Elle devient la favorite du roi Louis XV, qui ignore sa condition de courtisane mais retrouve auprès d’elle le goût de la vie.

Les deux tombent éperdument amoureux.

Contre toutes les convenances, Jeanne s’installe à Versailles.

Et son arrivée scandalise la cour.

Umami

Gabriel Carvin, un chef étoilé saumurois, se voit remettre sa troisième étoile de crystal par un critique culinaire.

Le soir même sa femme, Louise, le quitte.

Cette brutale séparation déclenche une crise familiale. Victime d’un infarctus, Gabriel va devoir à présent vivre loin de ses casseroles.

Pour se changer les idées, il part au Japon ce qui lui permettra de renouer avec les plaisirs simples de l’amitié, et d’essayer de découvrir les mystères de l’umami, la cinquième saveur du palais.

Sublime

Manuel, 16 ans, est un adolescent comme les autres.

Dans sa petite ville côtière d’Argentine, il traîne avec ses amis et sa petite-amie, va à la plage, et joue de la basse dans un groupe de rock.

Une routine parfaite pour un garçon de son âge.

Mais sa vie se complique lorsqu’il commence à ressentir quelque chose de spécial pour son meilleur ami Felipe.

Ramona Fait Son Cinéma

De retour à Madrid avec son petit ami Nico, Ramona veut tenter sa chance comme actrice. La veille d’une première audition, elle fait une rencontre pleine de promesses.

Elle ne se doute pas que celle-ci va chambouler ses rêves et ses certitudes.

L’Homme Debout

Pour décrocher un CDI dans l’entreprise de papier peint qui vient de l’engager, Clémence Alpharo, doit pousser Henri Giffard, VRP en fin de parcours, vers une retraite anticipée.

Il faut rajeunir l’image de la petite boite.

Mais Giffard refuse.

Son travail semble être la seule chose qui donne encore un sens à sa vie.

Coincée entre la perspective d’un avenir professionnel qui lui permettrait de fuir ses problèmes familiaux et l’affection inattendue qu’elle éprouve pour le VRP, Clémence va devoir choisir…

L’Arbre à Vœux – Les Contes de la Cité Sanctuaire

Tous les animaux vivent en harmonie dans la Cité Sanctuaire, protégés par un Arbre à Voeux sacré, qui les maintient à l’abri des dangers du monde extérieur.

Kerry, une jeune opossum, rêve d’aventure.

Alors qu’elle a égoïstement mis en péril la paix qui y régnait, elle doit traverser les terres sauvages entourant la Cité Sanctuaire pour réparer les dégâts qu’elle y a causés.

Elle va devoir combattre l’extinction qui menace les habitants de la Cité et tenter de sauver les siens !

Fast and Furious X

Au cours de nombreuses missions et contre toute attente, Dom Toretto et sa famille ont déjoué et dépassé tous les ennemis sur leur chemin.

Maintenant, ils doivent affronter l’adversaire le plus mortel qu’ils aient jamais affronté. Alimentée par la vengeance, une menace terrifiante émerge des ombres du passé pour briser le monde de Dom et détruire tout et tout le monde qu’il aime.

