Vous devez sans doute souvent voir ses grilles dans le journal, le programme télé ou dans les bureaux de tabac. Et pour cause, il est très populaire avec d’autres jeux tels que les mots croisés qu’il accompagne souvent. On s’intéresse aujourd’hui à un jeu très apprécié dans le monde entier : Le Sudoku !

Avant d’entrer dans le vif du sujet, on vous fait une rapide présentation. Le sudoku est un avant tout un jeu de logique. Il se joue sur une grille de 9×9 cases, divisée en neuf sous-grilles de 3×3 cases appelées régions. Le but du jeu est de remplir toutes les cases de la grille avec des chiffres allant de 1 à 9 de sorte que chaque chiffre apparaisse une seule fois dans chaque ligne, colonne et région. On vous l’accorde, dit comme ça, cela n’a pas l’air si simple, mais il ne faut pas se fier aux apparences !

Le créateur du Sudoku…était américain

Difficile à croire quand on lit le nom du jeu, mais c’est pourtant bien vrai. Le sudoku, tel que nous le connaissons aujourd’hui, a été créé par l’américain Howard Garns en 1979 sous le nom de « Number Place ». Le jeu a été publié pour la première fois dans le magazine « Dell Pencil Puzzles and Word Games ». Cependant, il n’a pas connu un grand succès à l’époque et a été largement oublié jusqu’à ce qu’il soit redécouvert par les éditeurs japonais de puzzles dans les années 1980. Ces derniers ont d’ailleurs introduit des améliorations pour le rendre plus difficile et plus gratifiant.

Il lui ont donné le nom « Sūji wa dokushin ni kagiru », ce qui signifie « les chiffres doivent être seuls ». Le nom « Sudoku » est une abréviation de cette phrase et signifie donc « chiffre unique ». Le jeu est devenu populaire dans le monde entier dans les années 2000, en grande partie grâce à sa publication dans les journaux et magazines, ainsi qu’à sa présence sur les sites Web de jeux en ligne. Bien que Garns ait créé le jeu original, il n’a pas vécu assez longtemps pour voir le succès mondial du Sudoku. Il est décédé en 1989, avant que le jeu ne devienne populaire au Japon et dans le reste du monde.

Des championnats du monde de Sudoku

Des compétitions internationales de Sudoku ont lieu chaque année, avec des joueurs qui viennent des quatres coins du globe pays pour participer à des épreuves de résolution en temps limité. Les compétitions les plus prestigieuses sont les Championnats du Monde de Sudoku et les Championnats d’Europe de Sudoku. En 2022, c’est la ville de Cracovie qui a accueilli la compétition internationale. L’estonien Tiit Vunk a remporté l’or devant la chinoise Dai Tantan et le japonais Kota Morinishi en compétition individuelle. Il existe également une catégorie par équipe et c’est la République Tchèque qui en est ressortie couronnée l’année dernière. Cette année, les championnats du monde de sudoku se dérouleront du 15 au 22 octobre à Toronto, au Canada.

L’ancêtre du sudoku

Avez-vous déjà entendu parler du Carré Latin ? C’est un peu l’ancien sudoku, mais toujours joué aujourd’hui. Il était le fruit de recherches de nombreux scientifiques au XVIIIème siècle.

Exemple d’une grille de carrés latins

Le carré latin est un carré rempli de nombres ou de lettres de telle sorte que chaque ligne et chaque colonne contiennent chaque élément une seule fois. Les carrés latins sont utilisés dans de nombreux domaines, tels que les mathématiques ou encore la cryptographie. Ils ont également regagné en popularité ces deux dernières décennies, notamment à travers des applications en ligne et des journaux. Deux supports pour deux publics bien différent mais qui partagent la même passion pour ces puzzles.

Préparez-vous donc bien pour les transats ou la plage cet été avec vos plus gros cahiers de sudokus ! Détente et travail des neurones assurés !