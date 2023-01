Après la période festive des vacances et fêtes de Noël et en ce début de nouvelle année, comment immortaliser, conserver et partager les meilleurs moments passés en famille ou entre amis de ces dernières semaines ? Lalalab offre plusieurs options comme des box photos design où il est facile de ranger tous ses souvenirs, des tirages individuels tout format à emporter, coller ou accrocher partout à la maison ou encore des livres photo de tout gabarit et pour toutes thématiques confondues. Et n’oublions pas les nombreuses idées cadeaux en tout genre : magnets, calendriers, posters ou toiles feront bien des heureux pour des présents de dernière minute ! En ce moment découvrez les box et livres photos aux designs dédiés aux quatre éléments : l’air, le feu, l’eau et la Terre.

Des boîtes à trésors stylés pour un rangement optimal !

Quatre types de box sont proposés avec des lignes esthétiques et coloris différents à choisir au gré de vos envies ! C’est la solution idéale pour stocker efficacement tous les tirages de toute taille sans en perdre un de vue et pour partager les meilleurs moments d’une manière optimale. La Classic Box peut contenir jusqu’à 150 photos imprimées sur du papier premium 200gsm aux formats 10×13 cm ou 10×15 cm. Choisissez une finition mate ou brillante avec ou sans bordures et le tour est joué ! Quant à la Mini Box qui peut accueillir jusqu’à 75 tirages, optez pour ce format pour les Mini Vintage et les Mini Tirages. C’est le format idéal pour un petit cadeau personnalisé. Quant à la Lala Box, elle peut contenir jusqu’à 45 tirages du format vintage ou carré (10×10 cm ou 10×12 cm). Si vous souhaitez le même type de box avec plus de photos, choisissez la Biggie Box pouvant contenir jusqu’à 120 impressions.

Le choix important de formats et de box est un réel atout car il permet de trouver au mieux la box et le format adéquats pour une utilisation ou un cadeau personnalisé au top du top ! Les tirages sont de qualité tant au niveau de la photo qu’au niveau du papier utilisé ce qui permet une conservation optimale sans risque de pli ou de les abîmer facilement surtout si les impressions passent de mains en mains.

Des livres photos tout format et tout design pour des souvenirs mémorables !

Le large choix de livres photos offre également un sacré terrain de jeu puisque pas moins de 16 différents ouvrages sont à composer dont quatre aux mêmes éditions limitées que les box ! Le Mini Book (14×14 cm) sera parfait pour les mini photos et les mini budgets. Avec une couverture souple à effet peau de pêche, créez jusqu’à 60 pages de photos avec une photo par page, de tout format. Quant au livre carré au format 21×21 cm, cumulez jusqu’à 100 pages de photos. La couverture personnalisable est rigide et brillante pour ce dernier. Changeons de format désormais pour passer des livres carrés à un livre au format portrait (21×28 cm). Doté d’une couverture souple et à effet peau de pêche, composez jusqu’à 100 pages de photos pour un format plutôt classique. Enfin, si vous préférez une couverture rigide, optez pour la couverture brillante du livre portrait rigide.

Découvrez le site internet Lalalab ou l’application pour un choix varié de tirages, de box photos ou de livres photos de tout design et de tout format pour tous les budgets ! Ce sera le cadeau personnalisé parfait de dernière minute ou un petit plaisir personnel pour se remémorer les derniers évènements notables de notre vie ! Faîtes une pause et retrouvez toutes les box photos et livres photos présentés ci-dessus à partir de 12.90€ seulement !