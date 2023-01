L’année 2023 est officiellement lancée et, avec elle, son lot de bonnes résolutions, de changements programmés, de projets à lancer. Si cette année a été pour le moment assez calme en termes de nouveautés pour moi, l’an dernier a marqué le lancement d’une nouvelle aventure : la création de ma société. A cette occasion, j’ai eu à gérer pas mal de paperasserie, et cela n’a pas cessé depuis. Je vous partage donc une petite découverte que j’ai faite à l’époque et qui m’a beaucoup plu : l’abonnement à un service de cartouches d’encre pour imprimante.

Oui, ça peut paraître anodin à la première lecture, mais c’est un véritable service qui m’a simplifié la vie et dont je suis très content, et qui mérite donc d’être partage au plus grand nombre. L’exemple que je prends ici est le mien et se situe dans le cadre de la création d’une entreprise et de son lot de démarches administratives, mais il est bien évident que c’est un service qui pourra être utile à n’importe qui avec des besoins en impression, que ce soit dans le cadre de cours, du boulot ou à titre personnel pour je ne sais quelle autre raison. N’hésitez d’ailleurs pas à nous partager en commentaires votre utilisation du service si vous en êtes aussi clients.

Vous le savez peut-être déjà, mais créer une entreprise, comme pas mal de démarches en France, exige de remplir un nombre incalculable de documents. Un peu par hasard, j’ai découvert et tenté l’abonnement d’encre pour imprimante Brother au moment où j’ai acheté une machine de la marque, puisqu’il est possible de faire un premier essai complètement gratuit – avant de continuer ou de résilier.

Concrètement, le concept est on ne peut plus simple : vous souscrivez à un abonnement mensuel d’un montant prédéfini, correspondant à un nombre de pages imprimée dans le mois. Le suivi de vos impressions ainsi que du niveau des différentes cartouches d’encre est disponible via une application dédiée, vous permettant ainsi de voir en temps réel ce qu’il en est – pour éventuellement ajuster votre formule. Je vous mets ci-dessous une copie des différents tarifs d’abonnement disponibles.

Concrètement, après cela, vous n’avez plus jamais à vous soucier de quoi que ce soit concernant votre imprimante. Si vous êtes comme moi, et que vous combattez sans relâche la désormais très fameuse charge mentale, c’est le prix de la tranquillité. Un prix qui n’est pas bien élevé, puisqu’il comprend donc le suivi de vos consommations, l’envoi des cartouches à votre domicile, la garantie de votre imprimante durant la période d’abonnement, ainsi que le renvoi gratuit des cartouches usagées. Brother met en avant le côté écologique de la démarche, baptisant même sa formule EcoPro.

Très concrètement, cette offre est selon moi idéale pour les familles dont plusieurs personnes utilisent l’imprimante, ou pour les professionnels. Ainsi, vous n’avez pas besoin de vous soucier de gérer le stock de cartouches d’encre, et vous pouvez simplement vous servir de votre imprimante comme d’un simple outil, sans qu’elle soit une difficulté supplémentaire dans votre quotidien.

Qu’en pensez-vous ? Opteriez vous pour ce type d’abonnements ? Dites nous en plus dans les commentaires !