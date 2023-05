C’est connu, dormir est le meilleur moyen de recharger vos batteries rapidement. Nous allons voir ici les différents types de sieste et vous pourrez ainsi savoir laquelle vous correspond le mieux !

La micro-sieste

Nous la connaissons tous, la micro-sieste est une très courte période de sommeil léger. Elle ne doit pas excéder 10 minutes et se caractérise par le regain d’énergie qu’elle procure. Cependant elle permet aussi d’améliorer les réveils, comme une sorte d’entrainement aux différents sommeils !

La sieste courte

Nous rentrons ici dans un sommeil un peu plus profond, elle suffit à réparer une mauvaise nuit. Elle n’excède pas 30 minute et ne rentre pas dans le sommeil profond. Cependant elle est vraiment réparatrice et bénéfique. Elle peut aussi être utilisée dans des périodes de stress pour réduire les angoisses.

La sieste longue

La sieste longue se caractérise par ses cycles similaires à celui du sommeil complet. De fait elle est déconseillée à tout ceux qui ont des problèmes d’insomnies ou des troubles du sommeil. Cette sieste peut durer de 1 à 3h et est surtout bénéfique aux personnes travaillant de nuit par exemple.

Les bienfaits de la sieste

Nous le voyons, la sieste à de nombreux bienfaits sur le moment, mais elle a aussi un impact sur le long terme. La sieste serait bonne pour la longévité et le vieillissement. Attention tout de même à ne pas en abuser, il ne faut pas excéder une sieste par jour, qui serait idéale pour le corps. La sieste est bonne pour le cœur, mais aussi pour la mémoire et donc pour l’apprentissage. Elle libère le stress, calme les nerfs et engage la créativité, vous serez aussi moins malade si vous faites des siestes puisqu’elles renforcent le système immunitaire.

Ainsi vous savez maintenant que la sieste est importante et bénéfique à tous, dans certaines entreprises il est d’ailleurs autorisé de faire la sieste puisque les employés seraient plus efficace et leur travail bien plus qualitatif.

Sur ce nous allons nous aussi, tester la sieste !