⭐⭐⭐⭐⭐ Note : 4.5 sur 5.

Les gardiens ont fait leur grand retour hier, mercredi 3 mai, après 6 longues années d’attente !

Alors, on en a pensé quoi ?

Les Gardiens de la Galaxie vont devoir combattre à nouveau Ayesha, la prêtresse des Souverains, faire face au créateur de Rocket qui veut le récupérer à tout prix et défier Adam Warlock prêt à tout pour les tuer.

Fidèles à eux-mêmes

S’ils vous ont fait rire dans les précédents opus, les gardiens le feront encore cette fois-ci.

Entre dialogue tranchants et blagues « à la con » (il n’y a pas d’autre mot), le réalisateur James Gunn à su trouver là encore l’équilibre parfait pour plaire à tous et amuser sincèrement.

On use très bien du petit côté débile que possèdent presque tous les personnages, et qu’on aime tant, sans jamais tomber dans l’absurde.

Et côté action, on retrouve aussi la bagarre comme on l’aime ; des mêlées générales avec des ralentis, ou encore des duels plus bourrins, on nous offre une fois encore du spectacle.

Mais plus touchants encore

Mais ce qui change réellement dans ce troisième volet, c’est les émotions qu’il procure.

Cet opus nous propose un retour aux origines de Rocket, dont le passé se révèle encore bien plus sombre et douloureux que l’imaginaient ses camarades.

Tout au long du film, on retrace alors son histoire et celle de ses premiers amis, tandis que son équipe se bat pour lui sauver la vie.

Le tout est poignant et donne encore de la profondeur à l’univers, on pourrait passer du rire au larme sans même le voir venir.

Sont mis à l’honneur, comme toujours l’amitié et la famille, celle qu’on choisit, ainsi que le droit à la seconde chance.

Le nostalgie est elle aussi au rendez-vous, et chez les gardiens, personne ne tombe aux oubliettes, avec par exemples de nombreux souvenirs de Yondu.

Durant toute l’histoire les personnages tendent à ouvrir leur coeur un par un (même Nébula !), et les derniers non-dits sont enfin exprimés.

On en voudrait plus

On pourrait découper ce long-métrage de 2h30 en deux parties avec deux quêtes distinctes, et si la première nous tiens en haleine, la seconde est un peu plus décousue, et certains aspects nous de ce dernier nous laissent un peu sur notre faim, comme le rôle de Gamora par exemple, qui a rejoint les ravageurs pilotés par Sylvester Stallone.

En effet, le dénouement est un peu expéditif, manquant de corps et d’explications, mais ce dernier film de la trilogie fait honneur à sa licence, ravissant les fans, qui le considèrent comme le meilleur volet et aussi l’un des meilleurs Marvel de ces dernières années.

Les liens, relations et sentiments occupant depuis toujours une place centrale dans Les Gardiens de la Galaxie, les adieux sont plus que difficiles, à moi qu’il ne s’agisse que d’un au revoir, au moins pour certains membres de l’équipes ..?

