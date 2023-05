Le mois de mai fait son entrée avec son lot de jours fériés, idéal pour un tour en salles obscures !

Que nous réserve cette première semaine ?

Un An, Une Nuit

Le soir du 13 novembre 2015, Ramón et Céline, un jeune couple, assistent au concert du Bataclan.

Ils réchappent à l’attaque terroriste, mais ne parviennent pas à reprendre une vie normale. Tandis que Céline cherche désespérément à oublier cette nuit cauchemardesque, Ramón se repasse inlassablement les événements dans la tête, comme pour trouver un sens à l’horreur.

Pourtant, ils doivent désormais affronter la même question : comment surmonter l’épreuve et se tourner de nouveau, ensemble, vers la vie ?

Trenque Lauquen Parties 1 & 2

Une femme disparaît.

Deux hommes partent à sa recherche aux alentours de la ville de Trenque Lauquen.

Ils l’aiment tous les deux et chacun a ses propres soupçons quant aux raisons de cette disparition.

Les circonstances vont cependant se révéler plus étranges que prévues.

En deux parties et douze chapitres, « Trenque Lauquen » croise les récits de ses différents personnages et cartographie une ville.

De la découverte d’une ancienne correspondance amoureuse dans une bibliothèque à de mystérieuses apparitions près d’un lac, la pampa n’a pas encore révélé tous ses secrets…

Temps Mort

Pour la première fois depuis longtemps, trois détenus se voient accorder une permission d’un week-end.

48h pour atterrir.

48h pour renouer avec leurs proches.

48h pour tenter de rattraper le temps perdu.

Showing Up

Avant le vernissage d’une prochaine exposition, Lizzie, une artiste, voit son quotidien et son rapport aux autres ainsi que sa vie chaotique devenir sa source d’inspiration.

Pour l’Honneur

Trocpont-sur-Tescou et Tourtour-les-Bains, deux villages du sud de la France, se livrent une impitoyable guerre de clochers, symbolisée par un solide derby entre les deux clubs de rugby.

Alors que Trocpont a incontestablement pris l’ascendant, l’arrivée inattendue de demandeurs d’asile va changer la donne.

Tourtour pourra-t-elle ainsi battre son ennemi juré l’année du derby le plus important de son histoire, celle du centenaire ?

Les Gardiens de la Galaxie vol.3

Les Gardiens de la Galaxie vont devoir combattre à nouveau Ayesha, la prêtresse des Souverains, faire face au créateur de Rocket qui veut le récupérer à tout prix et défier Adam Warlock prêt à tout pour les tuer.

La Marginale

Michèle, SDF, vit à l’aéroport d’Orly, vaguant entre les différents halls.

Elle croise réguilièrement Théo, jeune balayeur à l’aéroport.

Atteint d’un handicap mental, il vit chez sa » Tatie » qui le surprotège.

Un jour, Michèle fait une découverte des plus inattendues, qui la mène à convaincre Théo de la conduire dans sa voiture sans permis jusqu’à Lisbonne pour retrouver son fils.

Ils s’embarquent alors dans un road trip plein de rebondissements sur les routes départementales.

La Gravité

Un mystérieux alignement des planètes embrase le ciel et inquiète tous les habitants de la cité.

Une bande d’adolescents, Les Ronins, règnent en maîtres sur cette cité, et voient cet évènement planétaire comme la possibilité d’une nouvelle ère.

Disco Boy

Prêt à tout pour s’enfuir de Biélorussie, Aleksei rejoint Paris et s’engage dans la Légion étrangère.

Il est envoyé au combat dans le Delta du Niger où Jomo, jeune révolutionnaire, lutte contre les compagnies pétrolières qui ont dévasté son village.

Si Aleksei cherche une nouvelle famille dans la Légion, Jomo s’imagine être danseur, un disco boy.

Dans la jungle, leurs rêves et destins vont se croiser.

Un beau début de mois !

Pour ceux qui préfèreraient profiter du repos chez eux, découvrez aussi les sorties Prime Vidéo et les sorties Netflix de mai.