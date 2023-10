Nous passons chaque jour environ 10 minutes à 2 heures dans les transports en commun. Outre la perte de temps que cela représente tous les jours, attendre que son bus ou son train arrive à destination peut vite se révéler ennuyeux. Pour ne pas succomber face à l’ennui, vous pouvez opter pour toute une variété de jeux disponibles depuis votre mobile. Voici un tour d’horizons de nos jeux préférés pour tuer l’ennui dans les transports en commun.

Les jeux de société et de cartes

En 2023, tous les grands classiques sont disponibles sur appareil mobile. Et si vous êtes seul(e), pas de panique, vous pourrez affronter l’ordinateur sur vos plateaux de jeux préférés. UNO, Monopoly, Blackjack, Belote : si vous cherchez bien, vous trouverez facilement le jeu de votre choix sur le Google Play Store ou sur l’Apple Store.

Pour les personnes avides de sensations et d’expériences de jeu uniques, il est possible de jouer via un navigateur Internet sur un casino en ligne. À l’instar des jeux de hasard de la FDJ, vous avez la possibilité de miser de l’argent pour jouer à des jeux susceptibles de vous en rapporter encore plus. Attention cependant à ne pas tomber sur des sites frauduleux,

il est préférable de consulter un guide pour choisir un site de casino.

De la même façon, il existe de nombreuses applications qui vous vantent à coups de publicités alléchantes mais mensongères le fait que vous pouvez facilement gagner de l’argent en quelques sessions de jeu. Ne succombez pas aux arnaques et jouez de façon raisonnable, sur des sites ou applis qui sont dignes de confiance.

Les jeux de réflexion et de puzzle

En voilà, des jeux capables de vous faire oublier le temps infiniment long passé dans les transports ! Vous avez sans doute entendu parler de Candy Crush Saga, et de toutes les variantes de ce jeu sorties au fil des années. Parmi les jeux à la mode, vous retrouverez également Gardenscapes et Royal Match, dont les mérites vous ont sans doute été vantés à coups de très nombreuses publicités.

Dans ces jeux, le principe est simple. Après avoir appris le fonctionnement du jeu grâce à un certain nombre de niveaux tutoriel, vous devrez affronter des niveaux de plus en plus durs dans un temps imparti ou avec un nombre de mouvements limités. Si vous ne réussissez pas le niveau, pas de panique, car vous pourrez le recommencer sans problème. À chaque fois que vous tentez un niveau, vous dépensez un point d’énergie, et vous récupérez ces points avec le temps.

Il est impossible de compter tous les jeux de puzzle dans lesquels vous devez faire des combinaisons d’au moins trois symboles tant ils sont nombreux sur le marché. Sinon, il existe également toute une variété de jeux de réflexion plus classiques tels que le Sudoku ou le Picross.

Les jeux de construction de ferme et de ville

Ça vous dirait d’être le nouveau magnat de l’immobilier ? Vous avez toujours rêvé d’être le propriétaire de la plus grande ferme au monde ? Dans ce type de jeu, le principe est simple : construire des bâtiments ou planter des cultures, en récolter régulièrement les fruits, et réinvestir cet argent gagné pour construire ou planter toujours plus de choses. Au début, vous ne contrôlerez qu’une petite surface, mais après quelques jours de jeu, votre ville ou votre ferme s’étendra sur plusieurs écrans de jeu !

Il existe autant de jeux de construction que d’univers, et il y a même beaucoup de jeux de construction aux couleurs de licences célèbres, comme Les Simpson: Springfield. Si vous êtes plutôt ferme, jouez à des jeux indémodables tels que FarmVille, Hay Day ou Township.