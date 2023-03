2022 a été une année incroyable pour les jeux vidéo d’aventure. Les scénarios captivants et les capacités graphiques immersives et réalistes de ces titres ont séduit les joueurs du monde entier. Des jeux exploratoires qui font appel à notre esprit tactique aux titres de survival horror qui confrontent les joueurs à la peur, l’année écoulée a offert un éventail de genres et de plates-formes permettant de plonger dans des univers de jeu détaillés et souvent périlleux.

Dans cet article, nous allons passer en revue quelques-uns des meilleurs jeux vidéo d’aventure de 2022 pour vous, joueurs invétérés, en discutant de ce qui les a rendus si spéciaux et des raisons pour lesquelles ils méritent d’être reconnus comme la crème de la crème des expériences de jeu.

Gotham Knights

Gotham Knights est en tête de notre liste avec son approche captivante du monde criminel de Gotham City. Il regorge des missions passionnantes qui demandent aux joueurs de faire équipe avec les alliés de Batman afin de progresser dans la lutte contre les différents méchants de la ville, sans Batman lui-même, en raison de certains événements survenus antérieurement dans son univers.

Les fans de DC Comics apprécieront certainement cette expérience coopérative en monde ouvert où ils pourront choisir entre quatre héros différents tout en explorant les nombreux secrets de Gotham City et en combattant des vagues d’ennemis allant des punks de rue aux grands méchants tels que Mr Freeze et bien d’autres encore ! Sans oublier que l’achat d’objets dans cet univers est devenu plus facile grâce à la carte cadeau Roblox qui permet des paiements rapides lors des achats pour les jeux comme Gotham Knights.

Return To Monkey Island

Classique indémodable reboosté pour les plateformes modernes, Return To Monkey Island est l’un des succès de l’année 2022. Le jeu suit Guybrush Threepwood, un aspirant pirate qui doit sauver son véritable amour d’un capitaine pirate démoniaque. Les joueurs devront être plus malins que leurs adversaires et faire preuve d’intelligence pour résoudre chaque puzzle et avancer dans l’histoire. Avec son mélange unique d’humour et d’énigmes, ce titre est sûr d’apporter des heures et des heures de divertissement à tous les fans d’aventures point-and-click.

Kirby and the Forgotten World

Kirby and the Forgotten World est un autre grand titre sorti en 2022. Ce jeu d’action et d’aventure permet aux joueurs de suivre Kirby dans sa quête à travers un monde oublié plein de mystères et de dangers. Accompagné de son fidèle compagnon Bandana Dee, il doit affronter d’astucieux ennemis tout en résolvant diverses énigmes au fil des niveaux. Ce jeu propose une histoire captivante avec des personnages charmants, le tout enveloppé dans un style artistique magnifique rappelant les jeux Kirby classiques.

TUNIC

TUNIC est l’une des nouvelles entrées dans le genre aventure, combinant des éléments des titres Zelda classiques en vue de dessus avec des graphismes 3D modernes et des mécanismes d’exploration. Les joueurs prennent le contrôle de Fox, un renard aventureux qui doit enquêter sur des ruines mystérieuses et combattre de redoutables ennemis en chemin. Avec son style artistique unique, son système de combat captivant et ses mécanismes d’exploration gratifiants, TUNIC ne manquera pas de donner aux nouveaux joueurs de nombreuses raisons de se lancer dans ce genre.

Legacy Of Thieves Collection

La collection Uncharted : Legacy Of Thieves Collection rassemble les quatre titres de l’épopée de Nathan Drake dans des lieux exotiques du monde entier, des ruines de la jungle de Libertalia à Madagascar aux tunnels souterrains de Londres dans Uncharted 4 : A Thief’s End.

Cette collection remastérisée comprend des visuels et des performances améliorés, ainsi que du contenu supplémentaire comme des niveaux bonus, ce qui la rend parfaite pour les fans qui souhaitent rejouer à ces classiques bien-aimés ou pour les nouveaux venus qui veulent les découvrir pour la première fois.