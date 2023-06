A l’entrée des Ardennes belges, nichée entre les falaises et s’étalant avec fierté le long de la vallée de l’Ourthe, la petite ville de Durbuy cache des trésors insoupçonnés. Parmi ceux-ci, il y a l’hôtel wellness Eau de Roche que nous avons eu la chance de découvrir le temps d’un séjour hors du temps…

Durbuy n’est pas une ville comme les autres. Détentrice du titre étrange mais engageant de « plus petite ville du monde », il s’en dégage une atmosphère particulière, propice à la détente et à la flânerie. Entre le château qui domine la vieille ville, les petites rues pavées où déambulent, le sourire aux lèvres, les touristes comme les gens du coin et les nombreuses et avenantes terrasses qui invitent à se désaltérer à l’ombre des murs en vieilles pierres, Durbuy est une ville où l’on se sent immédiatement bien. Elle est une sorte d’écrin et comme tout écrin, elle renferme un joyau. Pour nous, celui-là est sans conteste l’hôtel wellness Eau-de-Roche ****.

Un havre de sérénité

Désireuse de découvrir le charme tant vanté de la région durbuysienne (ainsi que les nombreuses activités qui y sont proposées), l’équipe de Conso-Mag s’est donc mise en quête d’un hôtel mais elle a trouvé mieux : un coup de cœur !

Comme accroché à la falaise qui délimite la vallée de l’Ourthe, l’hôtel Eau de Roche surplombe le centre de Durbuy et regarde droit dans les yeux le château des Comtes d’Ursel. D’emblée, et avant même d’y pénétrer, l’établissement fait forte impression car on devine le raffinement qui se cache derrière cet alliage de vieilles pierres et de modernité qui en constitue la façade. Et l’on ne s’y trompe pas car à l’intérieur du bâtiment, tout est à l’avenant. De la réception à la chambre en passant par le petit salon, l’hôtel séduit par le mélange harmonieux du bois noble et des courbes modernes. C’est bien simple, il donne l’impression de pénétrer dans un cocon d’élégance et de quiétude.

La chambre est dans le même esprit. On y retrouve la chaleur du bois brut et quelques éléments de vannerie viennent parfaire le décor. La literie est extrêmement confortable et cerise sur le gâteau, la vue depuis notre chambre, à couper le souffle, donne sur le cœur de la ville et sur le château…

L’espace wellnes, ou l’art subtil de la détente…

Vous l’avez compris, l’hôtel Eau de Roche **** ne manque pas d’atout. L’un de ceux-ci est indéniablement son espace wellness. En plus d’une grande piscine, il propose à ses visiteurs des séances de sauna, un hammam, une cabine à infrarouge, un espace de relaxation ainsi qu’une douche chromothérapie. Toujours soucieuse de s’impliquer au maximum dans ses tests, l’équipe de Conso-Mag s’est investie pour tout essayer (oui, même la douche de glace) et le bilan est sans appel : l’espace wellness est à la hauteur de l’hôtel, il mérite largement quatre étoiles ! Les installations sont bien tenues, d’une propreté irréprochable et l’objectif d’un espace comme celui-ci fut parfaitement atteint : nous en sommes ressortis comblés, détendus et mêmes baignés par un étrange sentiment d’euphorie douce et harmonieuse.

Et pour finir, quelques informations complémentaires…

Il est à noter que l’hôtel Eau de Roche ne propose pas de service de restauration en dehors du généreux buffet petit-déjeuner. Cela dit, et vous le constaterez vite, Durbuy ne manque pas de bonnes adresses en la matière. Pour notre part, nous avons choisi de suivre les recommandations de la gérante (qui nous a au passage réservé un accueil chaleureux) et nous nous sommes donc restaurés dans la charmante brasserie Côté Cour qui travaille en partenariat avec l’hôtel. Un conseil que nous ne regrettons pas d’avoir pas suivi.

Visiter le site de l’Hôtel Eau de Roche ****