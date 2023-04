Fiat lux ! Nous vous présentons trois endroits magiques aujourd’hui, trois lieux où la lumière est à l’honneur. Tout au long de l’année des spectacles lumineux ont lieu, que ce soit en été ou en hiver, ces spectacles nous en mettent plein les mirettes. Voyons donc trois évènements, dans trois lieux de France qui proposent leur version de la projection lumineuse.

La Carrière des Lumières aux Baux-de-Provence

Commençons dans le Sud avec les Baux-de-Provence, cet endroit très connu pour sa cité médiévale bénéficie aussi d’une grande carrière, les immenses murs de pierre blanche sont maintenant utilisés comme toiles géantes, au service de diverses expositions. En avril, vous entrerez en immersion totale dans le monde de Tintin, les lumières sont accompagnées de sons et de musique, ce qui rend l’expérience extrêmement complète. Selon les époques, ce sont divers peintres qui sont à l’honneur ou alors plus largement des mouvements picturaux. Nous vous conseillons fortement les spectacles sur Van Gogh, ou ses paysages sont rendus vivants par le mouvement et par les sons, de plus, ses œuvres sont fortement inspirées de la Provence.

La Fête des Lumières de Lyon

Partons à présent à l’extérieur, à Lyon. Cette ville au fort patrimoine historique offre à ses habitants et visiteurs, un spectacle internationalement connu. La fête des Lumières se passe cette année du 7 au 10 décembre, couvrez-vous bien et ouvrez grand les yeux. Cette fête à l’origine crée pour célébrer la vierge Marie et ici transformée en exposition artistique. De somptueux tableaux sont projetés sur les bâtiments et des parcours sont créés avec des statues lumineuses en tous genres. Voici une bonne raison de visiter Lyon en hiver.

Puy de Lumières au Puy-en-Velay

Ville moins connue que Lyon à l’échelle nationale et pourtant elle n’en est pas moins incroyable. Vous pouvez assister au Puy de Lumières au printemps, saison ou le Puy-en-Velay se pare de ses plus beaux bijoux. En journée, la vierge brille sur son immense rocher, et la nuit le spectacle commence. Les monuments sont éclairés de mille couleurs et la ville prend vie. Nous vous conseillons fortement cet endroit du 17 au 20 mai pour les illuminations, mais aussi tout le long de l’année pour visiter les ruelles typiques ou bien si vous en avez le courage, pour grimper jusqu’à la statue de Notre-Dame.

Voici donc trois activités fabuleuses à réaliser, elles sont accessibles à tous et raviront petits et grands.