La plateforme Netflix, très présente et active sur les réseaux sociaux, a posté un tweet des plus fournis et intéressants !

Alors que nous sommes déjà pratiquement en mai, le compte Netflix France nous propose une « petite » liste des titres qui nous attendent pour la suite de l’année.

On vous en a extrait quelques-uns …

La Reine Charlotte : Un Chapitre Bridgerton (4 mai)

Une série spin-off de la Chronique de Bridgerton.

Charlotte, promise au roi d’Angleterre, arrive à Londres et découvre que la famille royale n’est pas ce qu’elle imaginait.

Le temps aidant, la jeune fille trouve ses marques au sein du palais, entre l’Etiquette et son imprévisible mari.

Malgré les difficultés, Charlotte est en passe de devenir l’une des monarques les plus incontournables d’Europe.

Nouvelle École, Saison 2 (17 mai)

Shay, Niska et SCH sont de retour pour tenter de dénicher la crème de la crème du rap français.

Des artistes de Paris, Marseille, Bruxelles et d’ailleurs vont devoir se surpasser pour essayer d’arriver à la première place et remporter les 100 000€ à la clé.

Mes Premières Fois, Saison finale (8 juin)

Retrouvez la pétillante Devi et ses aventures rocambolesques pour son ultime année de lycée, dans une ultime saison de la série.

The Witcher, Saison 3 (cet été)

WW_101_22.05.2019_239.ARW

Pour l’instant, Netflix ne nous en dévoile pas plus sur la suite des aventures du sorcelleur, mais au moins, on sait que c’est pour bientôt !

Lupin, Partie 3 (5 octobre)

Désormais dans la clandestinité, Assane doit apprendre à vivre loin de Claire et de leur fils Raoul.

Mais face aux souffrances qu’ils endurent par sa faute, Assane ne tient plus et décide de revenir à Paris pour leur faire une proposition un peu folle : quitter la France et démarrer une autre vie ailleurs.

Sauf que les fantômes du passé ne sont jamais bien loin… et qu’un retour inattendu va chambouler tout son plan.



BERLIN Spin-Off (décembre)

Nouveau braquage, l’un des chouchous de la série La Casa de Papel aura son propre spin-off pour le mois de décembre.

La série One Piece

La plateforme nous réserve une version live action de l’animé phare One Piece, avant la fin de l’année !

De quoi bien remplir l’année …

Ça arrive en 2023 :



– Tyler… — Netflix France (@NetflixFR) April 23, 2023

