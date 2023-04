Voilà quelques jours déjà que le mois d’avril a débuté, apportant son lot de sorties sur les différentes plateformes.

Mais, en ce qui concerne Netflix, c’est à partir d’aujourd’hui que sortent certains des titres les plus notables !

Voici 7 des plus grosses sorties du mois sur la plateforme !

Jusqu’ici tout va bien (7 avril)

Jusqu’ici tout va bien – Netflix, avec Nawell Madani et Paola Locatelli

La vie d’une journaliste, Fara (Nawell Madani), tourne au cauchemar lorsqu’elle se retrouve impliquée dans les affaires de trafic de drogue de son frère.

Farah et ses soeurs, unies et puissantes, ne reculeront devant rien.



Transatlantique (7 avril)

Nous sommes en 1940, la France est occupée par les allemands tandis que de nombreux réfugiés juifs se rendent à Marseille pour quitter le pays et rejoindre les États-Unis.

Mais dans l’ombre, une poignée de résistant menée par Varian Fry s’unit pour aider des réfugiés à fuir le pays.

Une mini-série palpitante tirée d’une histoire vraie.

Chupa – 7 avril

Chupa – Netflix, par les créateurs du premier Harry Potter

Lors d’une visite à sa famille au Mexique, le jeune Alex découvre un chupacabra, une créature mystique avec qui il se lie d’amitié.

Commence alors pour lui une formidable épopée afin de protéger « Chupa » des braconniers.

Seven Kings Must Die (14 avril)

C’est ce film qui vient clôturer l’histoire de la série phénomène The Last Kingdom et d’Uhtred de Bebbanburg.

Après la mort du roi Edward, une bataille pour la couronne s’engage au milieu d’une Angleterre mise à feu et à sang, confrontant le héros au dilemme de sa vie.

Toujours là pour Toi S2 P2 (27 avril)

Ce mois-ci sort la suite des aventures de Tully et Kate, meilleures amies de longue date dont les liens ne cessent d’être mis à l’épreuve par la vie souvent cruelle.

La dernière partie d’une prenante histoire d’amitié.

Sweet Tooth S2 (27 avril)

Gueule sucrée et les hybrides font leur grand retour, et leurs vies sont plus en danger que jamais, mais Gus ne reculera devant rien pour protéger ses amis.

AKA (28 avril)

Mission à haut risque pour Adam Franco, agent des opérations spéciales, qui se voit chargé d’infiltrer une organisation mafieuse pour déjouer un attentat à Paris.

Seulement, la présence d’un petit garçon, le fils du patron, dans l’équation va venir tout compliquer.

Un thriller d’action qui ne manquera pas de vous tenir en haleine.

De quoi bien s’occuper !

Et pour ceux qui auraient bien envie de sortir du canapé, découvrez les sorties cinéma de ce mois d’avril 2023 !