Une multitude d’habitudes quotidiennes contribuent à un plus grand respect de l’environnement. Cela passe par l’utilisation de produits plus sains pour se laver, entretenir la maison et le linge. Concernant ce dernier point, et afin de diminuer l’impact de l’entretien de nos vêtements sur la nature, il faut d’une part limiter le nombre de machines par semaine, en veillant bien à faire tourner des grosses machines plutôt que deux incomplètes, et utiliser une lessive écologique. Oui, mais quelle lessive choisir dans le commerce pour éviter de polluer ?

Choisir une lessive biodégradable

On passe parfois de longues années sans prêter attention à ce détail, mais oui, certaines lessives sont un désastre pour l’environnement. Cela concerne même la plupart des produits que l’on trouve dans les grandes surfaces.

Ces lessives, vendues en poudre, en format liquide ou en capsule, contiennent des ingrédients synthétiques, des colorants, des conservateurs et des parfums qui ne disparaissent qu’au bout de plusieurs années. Des ingrédients qui polluent la nature et nuisent fortement à l’équilibre de la biodiversité.

Heureusement, nous pouvons aujourd’hui faire le choix d’une lessive biodégradable, bien plus respectueuse de la nature. Une lessive biodégradable est une lessive fabriquée à base d’ingrédients d’origine naturelle. L’avantage, c’est qu’ils sont amenés à disparaître rapidement : le concept de biodégradabilité. Aujourd’hui, le label Ecocert – Ecodétergent est un bon indicateur d’une lessive à l’impact environnemental réduit.

En fait, il y a de multiples avantages à utiliser une lessive biodégradable. Non seulement, les ingrédients d’origine naturelle ne sont pas nocifs pour la nature, mais ils sont aussi plus doux pour le linge et notre santé. Chez certaines personnes, une lessive classique à base d’ingrédients synthétiques peut en effet provoquer des rougeurs, des allergies et des démangeaisons.

On trouve des lessives biodégradables facilement sur Internet, dans les coopératives et boutiques spécialisées dans les produits biologiques, mais aussi quelques fois en grande surface.

Il faut aussi savoir qu’il existe d’autres alternatives écologiques pour entretenir le linge. Le bicarbonate de soude par exemple, est très efficace pour les vêtements qui ne sont pas trop sales. Le savon de Marseille est excellent pour éliminer les tâches les plus tenaces. Le vinaigre blanc peut lui être utilisé en tant qu’adoucissant, et sans laisser d’odeur désagréable sur les vêtements.

Faire attention au packaging pour moins polluer

Utiliser une lessive biodégradable, c’est-à-dire conçue à base d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle, est un premier pas pour laver le linge sans polluer. Mais il faut aussi faire attention au packaging.

Une lessive biodégradable peut malgré tout être stockée dans un bidon en plastique. Etant donné que le recyclage du plastique est un procédé qui peut être polluant avec de fortes émissions de gaz à effet de serre, l’idéal est d’opter pour une lessive biodégradable en poudre, contenue dans une boite en carton par exemple. Ou bien pour une lessive biodégradable liquide, contenue dans un flacon en verre à réutiliser et à recharger.

En fonction de leur composition, les foyers font de deux à une lessive par jour. La machine tourne quasi quotidiennement lorsqu’on est une famille avec enfants. C’est beaucoup de produit utilisé et beaucoup de plastique jeté lorsqu’on utilise une lessive classique. Il est donc important d’agir pour que l’entretien du linge se fasse dans un plus respect de notre environnement. Voici les clés, il n’y a plus qu’à passer à l’action !