L’ère de l’éco-responsabilité désormais bien ancrée dans les mœurs et la saison estivale approchante à grands pas, découvrez la marque française Qwetch qui va faciliter votre quotidien. Que ce soit à la maison, au travail ou en vacances, Qwetch vous apportera des solutions pour contenir et transporter vos déjeuners ou vos boissons dans des contenants sains et réemployables afin d’éviter au maximum l’usage unique et ainsi réduire à notre échelle l’impact environnemental tant dans le choix du produit que dans son utilisation jour après jour. Nous avons pu découvrir trois produits phares de la marque totalement adaptables pour tous les besoins de la famille !

L’esprit & la mission Qwetch au quotidien

L’aventure Qwetch a débuté il y a plus de dix ans maintenant en Chine et va se développer en adaptant le traditionnel contenant d’infusion de thé au besoin actuel occidental. Société éco-responsable à cœur de développer et commercialiser des produits sains pour nous et notre planète, elle n’a de cesse de concevoir, fabriquer, transporter, emballer, distribuer, entretenir, recycler dans un modèle écologique où la transparence, la durabilité et la qualité sont des valeurs clés.

En termes de fiabilité, cette marque française travaille depuis une dizaine d’années avec des partenaires chinois spécialisés dans la conception de contenants isothermes en inox et depuis deux ans maintenant une partie de la production est même relocalisée en France, celle de la boîte traiteur. Des gages d’expertise et d’éco-conception assurés !

La composition quant à elle est certifiée selon la norme REACH et depuis l’année dernière, la gamme active est composée d’inox recyclé à 90% ce qui rend l’impact environnemental moindre ! De plus, Qwetch propose des pièces détachées pour réparer et ainsi faire durer les produits dans le temps. La protection environnementale est donc un sujet incontournable pour la marque jusqu’à l’emballage avec des conditionnements en papier kraft labellisé FSC.

En plus de leur engagement environnemental prouvé ci-dessus, la marque est aux côtés de nombreuses associations comme Couleurs de Chine, No Plastic In My Sea, Un Océan de Vie, Terre d’Abeilles, Clean My Calanques etc tant pour soutenir des actions concrètes que pour reverser un certain montant à chaque achat de certains produits.

La boîte repas isotherme pour transporter vos déjeuners

Trois types de boîtes repas, soupes & bentos vous sont proposés par Qwetch pour transporter efficacement votre déjeuner au bureau ou en pique-nique. Etanchéité, fraicheur ou chaleur assurées !

En plus des bentos et des boîtes repas & soupes, découvrez les boîtes circulaires isothermes dotées d’une poignée de portage. Choisissez votre format 650 ML ou 850 ML respectivement au prix de 45€ à 49€ ou de 49€ à 55€, votre design préféré (plutôt uni ou à motifs ?) et commencez vos préparations qui resteront jusqu’à 5H au chaud ou 7H au frais. Découvrez tous ces détails non négligeables pour une utilisation optimale : un silicone anti-dérapant tout autour du récipient, un joint d’étanchéité et une valve de décompression, un compartiment avec anse pour concocter des repas complets (à acheter en sus) ou encore une double paroi isotherme.

Facilitateur du quotidien, ce récipient va vous aider chaque jour à préparer et faciliter vos repas au bureau, en sortie, en déplacement grâce à des contenants qualitatifs avec une touche de modernité !

La bouteille isotherme de la gamme Active

12H au chaud, 24H au froid telle est la promesse (tenue) par Qwetch pour le contenu de votre gourde réutilisable. Deux formats sont proposés : 600ML et 1L selon votre utilisation dans des coloris unis ou des designs originaux spécialement conçus par des artistes françaises (en ce moment, découvrez les univers de Sarah Buscail et Séverine Dietrich dotés de couleurs vives et de motifs inédits). Pas de risque de mixer vos bouteilles, vous n’en aurez pas deux pareils au bureau 😉

Les bouteilles et les bouchons sont composés à 90% d’inox recyclé et c’est une réelle avancée écologique ? Mais pourquoi ? Le choix de la matière recyclé évite tout l’impact environnemental engendré par la consommation d’énergie nécessaire pour accéder, transporter et produire avec la matière vierge. Les émissions de carbone liées à la fabrication de l’inox s’en retrouvent en effet réduites de 58% ! Des caractéristiques non négligeables sont à souligner qui participent à l’efficacité du produit : il y a une double paroi isotherme, un bouchon compatible avec l’infuseur ou encore une anse de portage. Au prix de 30€ ou de 35€ selon le format, vous ne serez pas déçus par les nombreux avantages qui en disent long sur la recherche et l’aboutissement de cet accessoire devenu indispensable au quotidien !

La gourde est solide et facilement maniable, ne vous glisse pas entre les mains et se transportent facilement avec la anse. A l’utilisation, la paroi isotherme maintient bien le contenu au chaud (bouteille testée et approuvée avec du thé infusé emportée tous les jours au bureau) et si ce n’est pas du chaud, c’est tout simplement de l’eau fraiche qui a été mise dedans pour les séances de sport hebdomadaires ! On vide, on recharge et c’est reparti pour de multiples utilisations.

La bouteille isotherme pour enfant

Des designs modernes et enfantins, une composition clean et une contenance optimale, telles sont les caractéristiques principales et essentielles des bouteilles isothermes spécialement conçues pour nos marmots !

Ces contenants de 350ML vous accompagneront au quotidien, à l’école, en vacances, lors des sorties scolaires ou tout simplement à la maison pour éviter au maximum l’utilisation des bouteilles plastiques ! C’est un bel exemple pour l’apprentissage d’un mode de consommation green et le respect de l’environnement. Cette gamme Kids regorge d’avantages : un petit format à emporter partout, une étanchéité et un contenu garantis 12H au chaud ou 24H au froid, une composition en inox à 90% recyclé sans bisphénol A.

Les nouveaux designs Honolulu et Yosemite élaborés en France sont innovants et sur le thème de l’aventure à la mer comme à la montagne, ce qui incitera forcément les plus jeunes à utiliser ces gourdes réutilisables. Au prix de 25€, c’est un bon rapport qualité-prix pour ce produit durable et très pratique pour tous vos déplacements et sorties.

Ce ne sont que des exemples cités ci-dessus, découvrez l’ensemble des gammes Qwetch sur leur site et découvrez les bouteilles isothermes ou à simple paroi, les mugs, les accessoires, les boîtes repas, les théières ou encore les pièces détachées.