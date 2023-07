A nous les grandes tablées d’été ! Grâce aux dernières sorties de la marque Qwetch, infusez, buvez et mangez à tout moment, à tout endroit et à volonté ! Après notre récente découverte de la marque et notre retour d’expérience fait dans cet article, nous avons pu apprivoiser les nouveautés de cet été dont la gamme Titan et les 5 nouveaux designs qui lui sont associées. On vous parle un peu plus en détail ci-dessous de la bouteille isotherme à grande contenance, parfaite pour les pique-niques estivaux et les vacances à la montagne ou à la mer ! Ajoutez à votre panoplie le gobelet durable en inox recyclé et il n’y a plus qu’à partir à l’aventure bien parés !

La gamme Titan pour toutes vos escapades nomades

La gamme de bouteilles nomades et réutilisables Titan s’étoffe cet été avec 5 nouveaux designs frais et colorés : 3 coloris pastel et 2 designs inédits aux formats 1.5L ! Ce sont désormais 26 références différentes au choix pour le format 1.5L et 5 pour le format 2L qui s’offrent à vous, de quoi vous laisser une large sélection de coloris et de motifs tout au long de l’été. Parlons un peu technicité avec des détails non négligeables qui faciliteront pour sûr son utilisation : la bouteille Titan est dotée d’une poignée ergonomique pour une meilleure prise en main, une double paroi isotherme pour maintenir le contenu chaud ou froid (16h au chaud et 48H au frais), un revêtement empêchant rayure et corrosion grâce à une peinture poudre (eh oui, au fin fond du sac, parmi tout le contenu que l’on essaye tant bien que mal d’insérer, ce n’est pas mal de se dire que notre bouteille est bien protégée de tous les chocs possibles !) ou encore une composition saine en inox 18/8. Un bel éventail de caractéristiques qui en font un produit de qualité et durable comme il est défini. A 38€ ou 42€ selon le format sélectionné, c’est un investissement durable qui vous accompagnera partout au quotidien. De plus, ce modèle se marie à la perfection avec le bouchon infuseur en inox Qwetch pour tous les férus de thé ou tisane. A chacun sa boisson (et sa bouteille !)

Le gobelet réutilisable en inox recyclé, l’indispensable du pique-nique

Fini le plastique, on n’oublie plus notre gobelet durable dans notre sac au quotidien afin de partager vos boissons. Résistant, léger et empilable, il se glisse facilement dans n’importe quelle besace ! Disponibles en deux formats, 300ML et 470 ML et aux prix respectifs de 8€ à 10€, c’est une solution durable, peu coûteuse et qui devient universelle afin de limiter notamment l’utilisation de plastique que ce soit pour les gobelets ou les bouteilles. C’est un accessoire désormais indispensable à utiliser en duo par exemple avec la bouteille isotherme Titan.

Qwetch étoffe donc sa gamme de produits durables cet été en offrant des solutions pratiques (sans oublier le design) pour vos déjeuners que vous soyez nombreux ou non afin de cibler de nouveaux besoins au quotidien et ainsi, ne se repose pas sur ses lauriers ! En plus de l’extension de la gamme Titan et du lancement du gobelet réutilisable, découvrez également de nouveaux designs colorés faits en France qui s’apprêtent totalement à cette saison pleinement ensoleillée ! Sans oublier la carafe isotherme, un « must-have » bien pratique pour les grandes tables d’été.