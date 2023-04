Au nord, il y avait les corons… euh oui mais non, un peu plus au nord encore… Ah alors, il y avait les fjords et les ours polaires. Voilà ! Et c’est exactement là que nous partons en excursion. Découverte de l’intrigant Riverside !

Dans Riverside, les joueurs vont incarner les guides touristiques d’une lointaine contrée nordique. En arpentant les fjords à moitié gelés avec leurs bateaux-mouches, ils vont tenter d’attirer un maximum de touristes en leur proposant des excursions spectaculaires. Au programme : séance d’escalade, rencontre avec les ours polaires, avec les rennes mais aussi dégustation de bières locales. Sköl !

La croisière s’amuse (et se les gèle mais surtout s’amuse)

Riverside se présente sous la forme d’un plateau modulaire composé de 10 cartes. Une fois assemblées, ces dernières représentent le trajet que va emprunter le bateau principal. Celui-ci sera jalonné d’excursions possibles que vous pourrez proposer aux touristes présents dans vos bateaux-mouches.

Plus en détails, Riverside est un roll & write et il s’agira donc à chaque tour de lancer les dés puis de cocher les cases de votre choix sur l’un des cinq bateaux de votre flotte. Parmi les dés, chacun a une couleur. Le vert indiquera le nombre de cases que le bateau principal parcourra sur le plateau et les autres permettront de cocher les sièges des touristes sur le bateau de votre fiche possédant la même couleur.

Jusque-là, c’est très simple. Oui mais… (il y a toujours un oui mais) ce n’est en réalité pas si simple et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, certains dés (les plus élevés) vous demanderont de cocher des cases « flamme » si vous les choisissez (et vous n’avez que quatorze cases « flamme » disponibles). Ensuite, à la fin de chaque tour, vous devrez choisir une excursion à proximité du bateau et y emmener vos touristes de la même couleur. Votre score du tour sera la valeur de l’excursion multipliée par le nombre de tickets que vous avez réussi à valider sur le bateau correspondant. Mais là encore ce serait trop simple puisqu’une contrainte supplémentaire est que les scores des excursions prochaines devront toujours rapporter plus de points que ceux amassés lors des excursions passées du même type. Vous voyez le twist ?

Prochaine escale, le fjord de Røllenråite et la cascade de kömbø!

Riverside est un roll & write dont la plus grande originalité réside dans son volet anticipation. Là où d’autres nous soumettent simplement au choix aléatoire des dés, Riverside nous invite à anticiper les excursions à venir et même à freiner son propre scoring en vue de celles-ci.

Les choix que vous serez appelés à y faire seront donc nombreux mais aucun d’eux ne sera pour autant évident. Serait-ce déjà opportun d’organiser une excursion baleines ? Bien sûr, cela augmenterait notre score mais n’allons-nous pas nous priver nous-même d’une excursion future potentiellement plus rentable ? Et la visite de la brasserie locale alors ? Eh bien elle rapporte certes moins de points mais elle nous permettrait de glaner des visiteurs bonus en vue de la prochaine séance d’escalade…

Bref, vous l’avez compris, dans Riverside, on fait rouler des dés, on se creuse les méninges, on prend des risques par rapport aux scores que l’on pense pouvoir faire lors des excursions futures et on cherche la meilleure option possible pour maximiser la puissance des combos. Le tout en moins de 30 minutes et pour un tout petit prix !

Le petit plus, son plateau modulable qui offre une belle variété aux parties.

Riverside, un jeu de Eilif Svensson et Åsmund Svensson, illustré par Gjermund Bohne édité par Chilifox Games pour la version originale, par Matagot pour la France et par Geronimo Games pour la Belgique.

Nombre de joueurs : 1 à 6

Âge : dès 10 ans

Durée moyenne d’une partie : moins de 30 minutes

Visiter le site de Geronimo Games