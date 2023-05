Vous avez toujours pensé que la chance n’était pas de votre côté. Skyjo vous fera peut-être changer d’avis ! (Ou peut-être pas).

La mécanique de jeu est facile à comprendre, ce qui en fait un choix idéal pour les joueurs de tous niveaux. Vous devrez collecter les cartes les plus basses tout en évitant celles aux nombres élevés. Le but du jeu est de finir la partie avec le plus petit score. Il peut d’ailleurs même être négatif ! Chaque joueur commence le jeu avec 12 cartes face cachée devant lui. Afin de définir celui qui débutera la partie, tous retournent 2 cartes au hasard parmi celles devant eux. Le joueur qui possède la somme des cartes la plus haute commence. Il pourra choisir de prendre la carte de la pioche et de la mettre à la place de l’une de ses cartes non retournées ou d’en retourner une directement dans son jeu… au risque que celle-ci soit plus élevée que celle de la pioche. Il faudra alors vite s’en débarrasser dans les prochains tours. Bien entendu, il ne pourra plus prendre la carte de la pioche une fois sa carte retournée.

De la chance…mais pas que !

Les choix que vous ferez détermineront votre réussite, et chaque partie sera une occasion de mettre en pratique votre sens de l’observation, votre capacité à anticiper et votre esprit stratégique.

La technique pour faire baisser votre score est de créer des colonnes de cartes du même chiffre. Une fois remplie, la colonne s’annule. Si certains joueurs finissent la partie avec leurs 12 cartes, pour d’autres il peut n’en rester que 6. Vous pouvez aussi bien faire des colonnes avec des 4 qu’avec des 12, mais gardez l’oeil sur vos adversaires qui peuvent finir la partie à tout moment. Le dernier tour est sonné quand un joueur retourne sa dernière carte. Les autres joueurs auront le droit de jouer une dernière fois à leur tour aussi. Ils n’auront plus qu’à croiser les doigts pour avoir des petits chiffres sous les cartes qu’ils n’auront pas retourné.

Cependant, gare aux réjouissances rapides pour celui qui termine le jeu ! Si l’un des autres joueurs possède un score moins élevé que lui à la fin de la partie, le premier verra son score multiplié par 2 sur la feuille de résultats.

Amusant et rapide

L’une des caractéristiques intéressantes de Skyjo est sa rejouabilité. Les nombreuses variantes et options de personnalisation des règles vous permettront d’explorer de nouvelles stratégies à chaque partie. Que vous jouiez en famille, entre amis ou lors d’une soirée jeux, Skyjo garantit une expérience de jeu compétitive et stimulante. Préparez-vous alors à des soirées endiablées, des fous rires et des retournements de situation. Chez Conso-Mag on n’a pas toujours su rester calmes face aux concurrents plein de veine ! Mais la bonne humour a toujours été de la partie. C’est un jeu convivial que l’on ne peut que vous recommander !

Alors, êtes-vous prêt à relever le défi ? Que la meilleure stratégie gagne !

Caractéristiques techniques

Skyjo fut créé et imaginé par Alexander Bernhardt, développé par l’éditeur Magilano et distribué en France par Blackrock Games en 2015. Les plus petits compétitifs peuvent commencer à jouer à partir de 8 ans. Les parties peuvent accueillir 2 à 8 joueurs et durent une trentaine de minutes quand il y a beaucoup de joueurs. À deux ou trois, 15 minutes suffisent à finir une partie, c’est donc très rapide !

Acheter Skyjo sur Cultura

Si vous chercher un jeu un peu plus frissonnant, retrouvez notre article sur Final Girl juste ici !