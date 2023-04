Ces derniers temps, Pedro Pascal est l’homme à suivre !

L’acteur chilien excelle dans la nouvelle série phénomène The Last of Us par HBO et disponible sur prime vidéo.

Quant aux utilisateurs de TikTok, vous n’aurez pas pu passer à côté des multiples trends et edits le mettant en scène, qui inondent la plateforme depuis des semaines.

Retour sur 7 des meilleurs films et séries du nouveau chouchou d’internet.

7. Dave York – Equalizer 2 (2018)

Pedro Pascal incarne Dave York dans Equalizer 2, partenaire (ou pas) du protagoniste principal Robert McCall.

Plot twists garantis !

6. Javier Peña – Narcos (2015 à 2017)

Dans Narcos, Pedro Pascal est Javier Peña, un policier américain envoyer en Colombie par la DEA.

Avec son coéquipier Stephen Murphy, il lutte contre Pablo Escobar pour démanteler le cartel de Médellin.

5. Agent Whiskey – Kingsman : Le Cercle d’Or (2017)

Dans Kingsman : Le Cercle d’Or (deuxième volet de Kingsman), Pedro Pascal est Jack Daniels alias l’agent Whiskey, parmi les plus country des Statesman.

Toujours coiffé d’un chapeau de cowboy et équipé de son lasso électrique, il réserve bien des surprises.

Mention spéciale pour la scène de combat finale.

4. Oberyn Martell – Game of Thrones (2014)

Dans Game of Thrones, Pedro Pascal incarne Oberyn Martell, personnage récurrent de la saison 4 surnommé « La Vipère Rouge de Dorne ».

Son personnage, un érudit expert en poisons et guerrier fougueux avait totalement conquis les fans.

3. Din Djarin – The Mandalorian (depuis 2019)

Pedro Pascal est Din Dajrin, alias Le Mandalorien, personnage principal de la série Disney + The Mandalorian.

Chasseur de primes, il accepte un contrat lui ordonnant de livrer le jeune Grogu, qui se trouve être de la même espèce que Yoda.

Din se prend d’affection pour ce dernier et fuit avec lui, ce qui leur vaut d’être désormais tous les deux pris pour cibles …

2. Javi Gutierrez – Un Talent en Or Massif (2022)

Dans Un Talent en Or Massif, Nicolas Cage, acteur déchu, se rend à l’anniversaire d’un milliardaire pour tenter de rembourser une partie des dettes qu’il accumule. C’est à ce milliardaire, Javi Gutierrez, que Pedro Pascal prête ses traits.

Javi et Nicolas se lient d’amitié, cependant, le personnage de Pedro Pascal semble avoir bien des choses à cacher, et c’est Nicolas Cage qui va devoir, malgré lui, enquêter.

1. Joel Miller – The Last of Us (depuis 2023)

Dans The Last of Us, série issue du jeu vidéo du même nom, les Etats-Unis tombent en ruines lorsqu’une pandémie provoquée par un champignon transforme les humains en zombie.

20 ans après le début de celle-ci, Joel Miller, campé par Pedro Pascal, rencontre la jeune Ellie qu’il prendra sous son aile, avec pour objectif de survivre.