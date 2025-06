Vous aussi, vous ne pouvez vous empêcher de passer la main dans les champs de blé en chantonnant dès que vous en voyez ?

Plus de vingt ans après le choc cinématographique qu’avait été Gladiator, Ridley Scott remet son armure et nous ramène dans les arènes de la Rome antique avec Gladiator 2. Une suite forcément attendue au tournant, tant le premier film avait marqué les esprits. Verdict ? Si la magie n’opère pas tout à fait comme en l’an 2000, le spectacle reste au rendez-vous. Et côté Blu-ray, les fans seront plutôt bien servis.

Un retour plaisant… mais pas impérial

Dès les premières minutes, on replonge avec plaisir dans l’ambiance si particulière de la Rome antique : décors majestueux, costumes soignés, et cette atmosphère crue et brutale des combats. Le voyage fonctionne, et c’est sans doute l’un des plus gros points forts du film.

Mais ne nous voilons pas la face : Gladiator 2 n’est pas le chef d’œuvre que fut son prédécesseur. Là où le premier s’imposait comme une fresque épique, puissante et profondément marquante, cette suite se contente d’être un bon divertissement, bien réalisé mais sans génie. On passe un bon moment, oui, mais sans cette petite étincelle qui fait les grands films.

Le scénario suit une trame relativement classique, avec des antagonistes – en particulier les deux empereurs – qui tombent dans une caricature presque risible. C’est dommage, car le casting, lui, est de belle tenue : l’acteur principal qui incarne Hano, Paul Mescal, tire clairement son épingle du jeu, tout comme Pedro Pascal et Denzel Washington, impeccables dans leurs rôles respectifs.

Côté musique, là encore, on est loin de l’émotion procurée par la bande-son légendaire de Hans Zimmer. Seuls les rares instants où le thème original refait surface viennent titiller notre fibre nostalgique – et provoquer quelques frissons.

Enfin, impossible de ne pas évoquer quelques scènes de combat un peu… discutables, notamment quand les bêtes sauvages s’invitent dans l’arène. Pas franchement utiles, pas très crédibles non plus.

Le Blu-ray : simple mais soigné

Côté édition, on a reçu la version Blu-ray standard, sans steelbook ni fioritures (voir fiche produit Amazon). Le boîtier est sobre, la jaquette plutôt réussie, même si on aurait aimé un peu plus d’audace visuelle vu le pedigree du film.

Techniquement, rien à redire : la qualité d’image est excellente, avec une belle précision dans les détails et des contrastes bien gérés, notamment dans les scènes sombres ou nocturnes. Le son est lui aussi au rendez-vous, avec une piste DTS-HD Master Audio qui fait honneur aux scènes de combat et à la bande-son (quand elle ne fait pas dans le recyclage).

Côté bonus, l’édition propose quelques contenus intéressants : making-of, interviews, coulisses des effets spéciaux… Ce n’est pas une avalanche de suppléments, mais on apprécie de voir les intentions du réalisateur et l’envers du décor. Pour les amateurs de ce type de contenu, c’est toujours un petit plus appréciable.

Verdict