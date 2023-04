La chasse aux œufs est déclarée ouverte ! Retrouvez quelques alternatives aux traditionnels chocolats de Pâques de la marque Haba dans cet article qui amuseront tant les parents que les enfants dans ces découvertes notamment musicales. Tous les budgets sont représentés, il ne reste plus qu’à choisir parmi cette sélection complète selon les goûts, les âges et les besoins.

Le Petit Orchestre au prix de 27.99€

L’éveil musical est à l’honneur dans ce premier choix avec un jeu dédié aux plus de deux ans mêlant différents sons et rythmes comme des cliquetis, sonnettes, claquements, grelots ou couinements en tout genre. Sous forme de cube ou d’œuf, faites découvrir l’univers des sons et de la musique à vos enfants d’une manière ludique et attractive.

La Ronde des Oies au prix de 9.99€

A partir de l’âge de trois ans, place à l’activité physique en équipe grâce à ce jeu coopératif à jouer de 2 à 6 joueurs. 10 minutes sont nécessaires pour venir à bout de ce jeu de cartes qui permet de développer les gestes corporels et la coordination par le biais d’imitations de mouvements dictés par les oies. Et tout ça avant que le renard n’intervienne…

Le Jeu des Clochettes au prix de 17.99€

Dès l’âge de 2 ans, faites surgir l’âme de musicien de votre enfant à travers ces petites clochettes en bois. Qu’il tape à sa guise les trois clochettes pour créer des effets sonores et ainsi lui apprendre les sons tout en s’amusant. Facile à cacher dans le jardin celui-là !

Les Œufs musicaux au prix de 27.99€

Cinq œufs en bois aux jolis coloris printaniers dans ce coffret dédié aux plus de deux ans. A secouer à gogo pour retrouver des bruits de billes, gazouillis, cliquetis, claquements, clochettes et à mémoriser pour ensuite créer des mélanges sonores de toute sorte ! Cachez-les dans votre jardin pour une surprise originale !

Le jeu Cui-Cui au prix de 9.99€

Enfin, ce jeu de dé pour les plus de trois ans va permettre sur une durée de jeu de 10 minutes de collecter et reconnaitre les aliments dont ont besoin les oiseaux pour grandir. A jouer à 2, à 3 ou à 4, qui arrivera à faire grandir son oiseau le plus vite ? Facile à jouer, ce coffret permettra des parties amusantes en famille et entre amis.