Citizen Sleeper est un jeu vidéo développé par le studio indépendant Jump Over the Age. Il est sorti en mai 2022 sur la plupart des supports et en mars 2023 sur PS4 et PS5. C’est un jeu narratif avec quelques composants jeu de rôle. Il est initialement sorti uniquement en anglais mais un patch de traduction français a été annoncé par l’équipe. Il devrait être disponible début 2024. Le test a été réalisé sur la version anglaise sans le patch FR.

Le jeu m’a initialement attiré car l’auteur / dessinateur Guillaume Singelin (P.T.S.D, Frontier, ….) du Label 619 a travaillé sur les illustrations et l’univers graphique du jeu. Et forcément ça attire l’œil !

Vis ma vie de Sleeper

Vous incarnez un Sleeper, humain dont la personnalité et la conscience ont été transférées dans un corps synthétique.

Suite à un voyage qui a fini en crash et dont vous gardez peu de souvenirs, vous atterrissez sur une station spatiale Erlin’s Eye. En tant que Sleeper, vous êtes considéré comme un marginal parmi les marginaux et vous aurez du mal à trouvez votre place. Cependant, maintenant que vous êtes là, vous allez devoir recommencer votre vie et trouver de quoi survivre (logement, énergie, …) en créant des liens avec les locaux.

A travers ce personnage, Citizen Sleeper va explorer des thèmes assez classiques de la science-fiction (transhumanisme, méga corporations, …).

Au fil de l’aventure, vous allez découvrir différents lieux de la vie de la station (restauration, travail, …) et une galerie de personnage qui ont tous une histoire personnelle à résoudre. Une bande-son aussi discrète qu’efficace vous accompagnera pendant les heures de dialogue qui vous attendent !

A travers des dialogues autant bavards qu’avares en effet visuels, vous en apprendrez plus sur l’histoire de la station, la vie des gens, votre situation de Sleeper, … Et vous ferez également des choix qui détermineront votre évolution mais aussi la fin du jeu. Plusieurs fins sont en effet accessibles en fonction des décisions que vous allez prendre.

Le jeu propose une boucle de gameplay basé sur les cycles. A chaque début de cycle, vous allez recevoir un certain nombre de dés en fonction de votre condition. Les dés sont utilisés pour réaliser toutes les actions dans le jeu et faire avancer les histoires. Plus la valeur du dé est élevée, plus les probabilités de réussir sont ainsi élevées. En sachant qu’un échec peut impacter votre énergie, votre condition voire faire échouer une quête. La gestion des dés est donc essentielle pour avancer dans les histoires.

Tout comme la gestion de votre énergie et votre condition ! Peu de conditions, signifie peu de dés à chaque cycle. Peu d’énergie signifie une diminution de votre condition ! Pour maintenir tout cela à un bon niveau, il faudra de l’argent. Argent que vous obtiendrez en… dépensant vos dés pour travailler ! A chaque cycle, vous devrez ainsi gérer vos dés et actions pour maintenir les constantes de votre Sleeper à un bon niveau tout en faisant avancer les missions sur lesquelles vous êtes engagé et qui peuvent avoir une deadline avant d’échouer.

Votre Sleeper va pouvoir évoluer un peu au fil de l’aventure grâce à des améliorations. Celles-ci vous donneront soit des bonus sur les jets de dés soit des bonus passifs qui faciliteront votre survie (gain aléatoire d’objet, d’énergie, …).

Il en résulte une boucle de jeux assez simple et répétitive mais que je trouve efficace. Le côté aléatoire des dés reçus à chaque cycle, les missions à finir dans un délai court, … font qu’on se prend très bien au jeu et qu’on a envie de tout optimiser.

Conclusion

De part sa nature purement narrative, Citizen Sleeper n’est pas un jeu qui plaira à tout le monde de prime abord. Cependant, il vaut la peine de se lancer pour découvrir un univers magnifiquement écrit et mis en image. J’espère que la traduction française permettra à un plus grand nombre de se lancer dans l’aventure en attendant Citizen Sleeper 2 qui a été annoncé !