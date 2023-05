Après avoir découvert les secrets de La Joconde dans cet article, intéressons nous à un tout autre registre. Elle est l’une des séries de tableaux les plus connues de Van Gogh, Les Tournesols semblent être des peintures simples, mais nous allons voir ici quelques théories sur ces jolies fleurs.

Une métaphore de la vie

Les Tournesols sont théoriquement des natures mortes puisqu’ils représentent des fleurs coupées entreposées dans un vase. Or ces tournesols seraient porteurs d’une morale étonnante, en effet les fleurs ne sont pas au même point de leur maturité. Certaines sont encore en bourgeon, d’autres sont ouvertes et certaines sont déjà fanées. Nous sommes donc face à un cycle de la vie, pourquoi pas humaine, représentée par des fleurs. De plus le choix du tournesol est intéressante, il s’agit d’une fleur éclatante, qui suit le soleil. Il est important de revenir sur le fait que Van Gogh était un homme malade, torturé par ses idées noires. Le tournesol n’est certainement pas choisi au hasard, le peintre adorait le également le jaune, que nous retrouvons dans bien d’autres de ses œuvres. Van Gogh souffrant de crise d’épilepsie était aussi soigné grave à de la digitaline, une plante qui avait comme effet de teinter la vision de jaune…

Un tableau pour le copain Gauguin

Les Tournesols on été à l’origine peint pour décorer l’intérieur de Paul Gauguin, ami de Van Gogh. Ce dernier aurait tellement aimé les tableaux de ces fleurs qu’ils en aurait planté lors de ses voyages dans les îles. Leur amitié est néanmoins complexe, leurs mésententes plongent Van Gogh dans des crises incontrôlables, à la suite de l’une d’elle il se tranchera l’oreille. Bien que l’origine de l’acte et son but soit encore floue, dans les lettres de Vincent à son frère, il ressort que l’oreille aurait été tranchée puis offerte à une jeune femme. Drôle de technique de séduction !

De la croûte, au trésor

Van Gogh est aujourd’hui mondialement connu pour son génie artistique mais aussi pour son histoire troublante. Il est utile de rappeler que le peintre à toujours vécu dans la misère, ce dernier n’avait aucune cote artistique à l’époque. Il est mort dans l’ignorance du monde de l’art et serait certainement étonné de voir à combien se vendent ses tableaux aujourd’hui. Alors que l’un des tournesols a été adjugé à 39,9 millions de dollars chez Christie’s en 1987, en revanche la série de tableaux n’a jamais fait la fortune de l’artiste. De son vivant, Vincent van Gogh n’a vendu qu’une seule œuvre : La Vigne rouge. Il en tire 400 francs. Le fossé entre la vie de Van Gogh et les prix exorbitants de ses œuvres actuellement est un sujet de controverse qui anime le monde de l’art. Un des tournesols à d’ailleurs été victime d’une attaque il y a peu, ce qui prouve l’impact que cette série peut avoir dans le monde.

Les Tournesols sont donc riches en informations, sur la vie de leur créateur, mais ils en disent long également sur l’ampleur du marché de l’art.