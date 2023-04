Elle est la femme la plus célèbre du monde, vous la connaissez tous même si vous ne l’avez jamais rencontrée de votre vie, il s’agit de La Joconde. Mais qui est-elle ? Qui se cache derrière ce demi-sourire ? Nous allons voir ici les différentes théories qui flottent autour de ce tableau si mystérieux.

La Joconde, un homme ?

Cette théorie, avancée par Silvano Vincenti (président du Comité national pour la valorisation des biens historiques) avance que La Joconde n’est rien d’autre qu’un homme. Mais pourquoi donc cette idée saugrenue ? Et bien voyez vous cela n’est pas si incroyable lorsque nous avons le contexte. Leonard de Vinci, peintre de La Joconde et inventeur de génie est connu pour avoir eu de nombreux amants, qui ont aussi pu poser pour le peintre. Ainsi, sa muse, le jeune Salai, a posé pour lui de nombreuses fois et la peinture Saint-Jean-Baptiste qui est officiellement tirée du jeune homme possède une énorme ressemblance avec La Joconde. En effet, les deux visages se ressemblent beaucoup, d’où l’hypothèse que le modèle a été la même personne. Ainsi, cette théorie alimente les nombreuses théories autour de ce tableau.

Saint-Jean-Baptiste, entre 1513 et 1516



Un portrait classique

La théorie principale concernant La Joconde est que ce tableau a tout simplement été commandée par le mari de Lisa Gherardini. L’homme voulait garder un souvenir de sa femme pour fêter la naissance de leur enfant. Or, le tableau n’aurait pas plu au mari, ou alors de Vinci l’aurait tellement aimé que finalement, il l’ait gardé pour lui. Des scientifiques et médecins ont étudié le portrait et ont conclu que Mona-Lisa était atteinte d’un trouble thyroïdien du fait de son visage gonflé, de son absence de sourcils… Ces symptômes sont aussi ceux d’une dépression post accouchement, Mona-Lisa serait donc possiblement en baby-blues depuis des millénaires !

La Joconde, entre 1503 et 1517

De nombreuses autres théories existent, mais nous avons gardé les plus probables. Certains disent que Mona-Lisa est en fait un extraterrestre puisque de Vinci aurait été en communication avec l’espace grâce à ses inventions. D’autres pensant que La Joconde est un symbole de féminisme puis que des symboles théologiques se retrouvent dans la peinture.

Ainsi vous voilà cultivé sur La Joconde, un tableau bien plus intéressant qu’il n’y parait. N’hésitez pas à lui rendre visite de façon virtuelle sur le site du Louvre !