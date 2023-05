La Suède est un des pays nordiques les plus appréciés par les français. Nous allons vous faire découvrir ici 3 lieux incontournables que vous vous devez de visiter lors de votre périple en Suède.

Stockholm et sa Skyview

Cette ville est incontournable, ses petites ruelles colorées sauront vous ravir et vous pourrez faire diverses activités sur place, comme faire le Skyview. Il s’agit d’une sorte de téléphérique qui vous offre une vue magnifique sur la ville et ce qui l’entoure. Vous serez perchés à 130 mètres du sol pendant une demie heure afin de faire vos photos !

Le jardin botanique de Göteborg

Ce jardin botanique est le plus grand de Suède, en effet vous pourrez visiter cette immense serre. Le lieu s’étend sur plus de 20 hectares et est entretenu par des botanistes passionnés, qui prennent à cœur la collection et la conservation de nombreuses espèces de plantes.

Le canal Göta

Ce canal est bordé de petites maisons superbes, né de la révolution industrielle en Suède, ce canal vous promet de belles balades. Vous pourrez visiter en bateau mais aussi à pied ou à vélo en longeant le bord du canal.

Ainsi nous voyons que la Suède est un pays complet, entre nature et architecture moderne. Tout le monde saura trouver son bonheur dans ce pays, les réserves naturelles y sont nombreuses et la ville y est aussi extrêmement développée.