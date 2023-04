Le Grau-du-Roi est une destination prisée par les Français durant l’été, nous allons aujourd’hui vous proposer trois endroits à voir absolument dans cette ville !

Le Seaquarium

Cet aquarium saura ravir petits et grands, en effet, il est immense et l’ambiance vous emmène dans une aventure sous-marine. Les couleurs sont éclatantes, les poissons ressortent bien et vous en mettront plein les yeux. Vous pourrez observer les tortues marines de près, ainsi que les requins dans un tunnel impressionnant. Vous pourrez ensuite leur rendre visite au-dessus des aquariums, pour les voir d’en haut. Le parcours vous proposera une escale aux bassins des phoques et otaries ! Magnifiques animaux dorlotés par les soigneurs. Nous vous conseillons d’y aller sur le temps de midi pour éviter les heures d’affluence.

La plage de l’Espiguette

Cette plage est immense, lieu naturel et désertique hors saison. Elle fait le bonheur des amoureux de la nature, mais aussi pour les fanatiques de voile. Vous pouvez emmener votre cerf-volant et vos chaussures de marche pour une belle randonnée à l’abord de cette plage qui continue à perte de vue. De plus, si vous avez de la chance, en allant à la page, vous pourrez rencontrer des flamants roses se ressourçant dans les marais.

Le port du Grau-du-Roi

Nous vous conseillons de faire le tour du port du Grau-du-Roi, énorme port typique. Vous verrez de nombreux bateaux magnifiques, mais vous profiterez aussi du bord de mer. Vous pourrez en même temps visiter les boutiques du coin, prendre une glace et vous installer sur la plage pour regarder les navires rentrer au port. De nombreux restaurants et hôtels sont disposés autour du port alors profitez-en !

Ainsi vous voilà avec quelques idées pour des vacances avec ceux que vous aimez ! Le Grau-du-Roi vous réserve de belles surprises, en communion avec la nature environnante.