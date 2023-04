Certes la mort n’est pas un sujet très festif mais vous allez voir ici que parfois cette dernière porte à rire. Surtout, il y a prescription aujourd’hui, nous pouvons rire de ces décès absurdes du passé. En effet beaucoup de célébrités quelque soit leur ère ont péri dans des circonstances étonnantes, comme Eschyle par exemple qui est tué par un rapace, ou plutôt par une tortue, lancée par l’oiseau sur le crâne chauve du dramaturge, le prenant pour un rocher. Voyons donc 3 décès curieux de l’Histoire.

La poire tueuse.

Commençons avec Claudius Drusus vers 20 après J.C., fils du futur empereur romain, Claude. Ce dernier meurt à Pompéi, en se faisant ensevelir de cendre par le Vésuve ? Non bien trop simple pour lui. Claudius lance une poire dans les airs, tente de la rattraper avec sa bouche et s’étouffe avec. Simple et efficace.

Une victoire funeste.

En 1923 Frank Hayes est le premier homme à gagner un concours en étant décédé ! En effet de jockey bien harnaché sur son cheval Sweet Kiss, fait un infarctus en pleine course. Le cheval décide de continuer la route et remporte la course.

Manger pour vivre ?

Le roi Adolphe-Frédéric de Suède est très connu par les enfants du pays pour être « le roi qui mangea jusqu’à en mourir ». Ce dernier en plein banquet décide de se faire plaisir, de goûter à toutes les spécialités sans compter. Hors le 14e service de son dessert favori lui sera fatal, le roi meurt d’une indigestion en 1771.

Une dernière pour la route…

Le vol plané final.

En 1912 le tailleur Franz Reichelt a une superbe idée, s’il testait son fabuleux manteau parachute depuis le premier étage de la tour Eiffel ? Vous connaissez la suite.

Tout ce que l’on peut retenir de ces énergumènes, c’est qu’ils sont partis en beauté. Nous nous souviendrons d’eux pour leurs inventions mais aussi pour leur fatalité pour le moins originale.