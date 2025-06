La Fabrique des insurgées

Auteurs Bruno Loth Nombre de pages 128 Date de parution 07/05/2025 Editeur Delcourt Prix 20.90€ Acheter Amazon

Résumé

Découvrez l’histoire oubliée des ovalistes, ouvrières des filatures de soie, qui ont lancé une grève pour des salaires justes et des conditions de travail dignes, marquant un tournant dans les mouvements sociaux du XIXe siècle.

Ce que j’en pense

La Fabrique des Insurgées de Bruno Loth (scénario et dessin) raconte l’histoire d’un groupe de femmes qui va devenir le premier mouvement de grèves féminin en France. Les ovalistes lyonnaises (ouvrières de la soie) sont à bout. Leur travail est harassant, voire mortel, et la paye très faible. 12h de travail pour 1 franc et 40 centimes. Plusieurs milliers de femmes vont ainsi arrêter le travail et faire grève pour obtenir de meilleures conditions de travail.

« Travailler moins pour gagner plus ? Quel toupet » Voilà ce qu’en pensent les patrons.

Le conflit social est donc lancé et la lutte sera sans pitié !

L’auteur a eu une très bonne idée de mettre en avant ce pan de l’histoire ouvrière qui semble assez méconnu comparé à d’autres grands mouvements. Cette lutte entre les ouvrières et les patrons passera par des coups bas (faux manifestants, utilisation de main d’oeuvre étrangères moins chère, …) et est également l’occasion de rappeler que le monde de l’époque est principalement orienté du côté des hommes et des riches.

Petite surprise à l’ouverture de l’album, il est en noir et blanc ! Cependant, ce choix est très réussi et met bien en avant les personnages et les différents décors (usine, campagne, Lyon, …).

Une lecture à la fois historiquement intéressante mais aussi touchante et qui sonne, par certains aspects, malheureusement encore assez moderne !

Merci à #NetGalleyFrance et aux éditions Delcourt pour cette lecture !