4e de couverture

« Lorsqu’il découvre le meurtre de sa femme, Wahhch Debch est tétanisé : il doit à tout prix savoir qui a fait «ça», et qui donc si ce n’est pas lui ? Éperonné par sa douleur, il se lance dans une irrémissible chasse à l’homme en suivant l’odeur sacrée, millénaire et animale du sang versé. Seul et abandonné par l’espérance, il s’embarque dans une furieuse odyssée à travers l’Amérique, territoire de toutes les violences et de toutes les beautés. Les mémoires infernales qui sommeillent en lui, ensevelies dans les replis de son enfance, se réveillent du nord au sud, au contact de l’humanité des uns et de la bestialité des autres. Pour lever le voile sur le mensonge de ses origines, Wahhch devra-t-il lâcher le chien de sa colère et faire le sacrifice de son âme ?

Par son projet, par sa tenue, par son accomplissement, ce roman-Minotaure repousse les bornes de la littérature. Anima est une bête, à la fois réelle et fabuleuse, qui veut dévorer l’Inoubliable. »

Notre avis

Ce livre est personnellement la source de la meilleure expérience de lecture que j’ai pu vivre jusqu’aujourd’hui. En effet ce livre déniché grâce à des cours de littérature contemporaine étrangère et francophones, m’ont permis de découvrir cette pépite. Cependant il est important de rappeler que ce n’est pas un livre pour tous, bien qu’il brille par sa poétique, il reste extrêmement violent et peut heurter la sensibilité de tous, c’est d’ailleurs le but même de l’ouvrage. Attendez vous alors à une violence incalculable, où l’horreur s’entremêle au sublime. Ce livre n’est pas donc à mettre dans toutes les mains, il saura cependant faire réfléchir tout ceux qui s’intéressent à la condition animale, le côté polar n’est qu’une façade, une histoire parallèle qui cache la réelle problématique su personnage principal. Une histoire d’amour, d’amitié, et de filiation, juste unique en son genre.

Anima saura vous changer, vous et votre manière de lire, c’est un ouvrage à garder près de vous tel une œuvre d’art. Profitez bien de votre première lecture !