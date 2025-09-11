Préparez vos mouchoirs car Promets-moi de vivre par Inès Leia et paru aux éditions Harper Collins va assurément vous faire couler plusieurs larmes…

Résumé du livre

Anastasia a perdu l’envie de sourire. Sa sœur jumelle, Ellie, vient de décéder des suites d’une maladie, et rien ne pourrait consoler le chagrin immense qui étreint son cœur. Elle en est persuadée, aucune lumière ne l’attend au bout du tunnel. Mais Ana a fait une promesse qu’elle se doit de tenir coûte que coûte : elle accomplira chacune des missions que sa sœur a inscrites sur sa Bucket List, dans l’espoir qu’elle retrouve le goût de vivre.

Et la première, « danser dans un bar », lui a déjà donné du fil à retordre. Alors qu’elle s’abandonnait à la musique, les mains d’un inconnu posées sur ses hanches l’ont bercée de douceur…

Depuis cet instant, ce dernier remet en question toutes ses certitudes. Alex est un sportif apprécié de tous, entouré d’une bande d’amis soudés. Il n’a aucune idée des tourments qui hantent Ana. Alors pourquoi se sent-elle aussi vivante sous son regard incandescent ? Et surtout, est-elle prête à le laisser réécrire la fin de son histoire ?

Qu’est-ce que j’en pense ?

Promets-moi de vivre, de Inès Leia est une romance contemporaine bouleversante. Avant toute chose, je précise les triggers warning de ce roman. Ce roman traite du deuil et mentionne le suicide.

On retrouve Ana, une jeune femme qui erre dans sa vie suite au décès de sa sœur jumelle. Sa vie ne ressemble plus à rien et elle souhaite mettre fin à ses jours afin de faire cesser ce calvaire. Cependant, sa sœur lui a laissé une dernière chose: une lettre contenant une liste de chose à accomplir dans sa vie. Ce n’est pas sans compter sur l’apparition d’Alex, une jeune homme attentionné et assez surprenant qui chamboulera la vie d’Ana.

Ce roman m’a profondément bouleversée. Je l’ai lu d’une traite ( ce qui est rare en ce moment ! ), et je ne regrette absolument pas.

Tout d’abord, je trouve que c’est une magnifique histoire, une belle ode à la reconstruction de soi-même et une ode à la vie. La plume d’Ines est sublime, chaque mot est absolument bien choisi, plusieurs phrases m’ont marqué tout autant que le roman en lui-même.

Sur la trame en elle-même, il n’y a pas de longueur, tous les événements sont cohérents et rien n’est laissé au hasard. On ne tombe absolument pas dans le cliché, et j’ai adoré observer la réalisation de cette bucket-list au fil des chapitres, au gré des événements et surtout observer notre protagoniste reprendre vie au fur et à mesure des chapitres. Les chapitres sont corrects, ni trop long ni trop court, on tourne facilement les pages tellement ça se lit vite et sans prise de tête ( prévoyez quand même un paquet de mouchoir à proximité si vous êtes un chouïa sensible, c’est l’expérience qui parle ! ).

Tout les personnages sont complets, attachants, on découvre le caractère et le tempérament des personnages tant principaux que secondaires tout au fil du roman. J’ai appris à la fin de ma lecture que l’autrice a écrit un prequel sur un duo de personnages secondaires, et je suis vraiment contente de cela et j’ai hâte de lire ce nouveau roman d’Ines tant je trouve sa plume qualitative !

Promets-moi de vivre est une très belle découverte, tant pour le roman que pour l’autrice. Je recommande fortement ce roman aux amateurs de romance, surtout si vous aimez les drames, foncez.