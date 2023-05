Art et fantômes, à la découverte de 3 tableaux hantés…

L’art est une manière d’exprimer ses sentiments, de mettre le beau sur une toile ou bien simplement de décorer un appartement. Cependant peu importe les époques, l’art a toujours intrigué et de nombreux tableaux entretiennent des légendes et des mythes effrayants. Nous allons voir ici 3 tableaux qui semblent être hantés.

Vénus à son miroir, Diego Vélasquez, 1647

Cette Venus est originale puisque pour une fois la divinité n’est pas représentée par une sublime femme blonde et jeune, mais par une femme brune qui semble plus âgée dans le reflet du miroir. En effet ce tableau brise les traditions, mais ce n’est pas cela qui en fait une œuvre effrayante, le tableau aurait des pouvoirs et chaque personne l’ayant eu en sa possession aurait vécu des évènements tragiques tel que des incendies ou autres accidents domestiques. La Venus serait donc maudite et dangereuse !

The Anguished Man, inconnu

Ce tableau nous glace le sang n’est ce pas ? Ce dernier fut retrouvé dans le grenier d’une vieille dame et son auteur demeure inconnu. Cependant ce dernier aurait mélangé son sang à la peinture et se serait suicidé de suite après l’avoir terminé. Comme s’il n’avait pas supporté d’avoir donné naissance à une telle atrocité. Ainsi la peinture est livrée avec son lot d’évènement étranges et paranormaux, même les plus septiques ont pu voir des choses étranges arriver en compagnie de cette œuvre macabre.

The Crying Boy, Bruno Amadio / Giovanni Bragolin, début 1950

Il s’agit surement de la série artistique maudite la plus célèbre. Ces tableaux représentent des enfants orphelins qui pleurent. le tableau The Crying Boy est celui qui a causé le plus de dégats autour de lui, en effet le peintre, selon la légende, aurait effrayé le modèle avec une allumette pour qu’il se mette à pleurer. Suite à cela il parait que ce fameux tableau aurait gardé en lui ce traumatisme, et que ce dernier aurait causé plus de 50 incendies.

Ainsi vous voilà avec quelques histoires effrayantes à raconter à votre entourage, il est fort intéressant de constater que les peintures sont des objets fascinants et qu’ils laissent place à des histoires passionnantes.