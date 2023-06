La collection Enigmes de Bioviva s’enrichit avec la commercialisation d’un nouveau jeu de cartes dédié aux plus de 5 ans sur le thème des Contes et Merveilles. Au compte de 27 références, cette collection couvre différentes thématiques comme la nature ou l’art pour des âges très diversifiés de 3 à 9 ans et plus ! Au prix de vente conseillé de 12.49€, découvrez cette activité ludique qui incitera au divertissement tout en développant sa propre réflexion.

Depuis plus de 25 ans maintenant, Bioviva conçoit des jeux pour enfants éco-responsables avec notamment une fabrication française locale assurée et une réflexion continue sur l’impact environnemental. Les exemples sont nombreux avec l’éviction au maximum des suremballages, l’utilisation d’encres à base végétale, la préférence du carton plutôt que le plastique ou encore le choix réfléchi des fournisseurs et des matières premières.

C’est une gamme bien étendue que propose Bioviva pour tous les âges allant des 3 ans au 9 ans et plus sans compter les jeux à partager en famille ! Ce ne sont pas des activités juste divertissantes mais également enrichissantes nécessaires au développement de l’enfant, dans sa réflexion et sa compréhension grâce aux jeux présentant le monde vivant, favorisant l’esprit d’équipe, sensibilisant au respect de la planète, développant nos cinq sens ou encore développant la motricité. Les thèmes sont donc variés comme les animaux, les sciences, l’astronomie ou encore la nature.

Cette nouvelle référence dédiée aux contes et merveilles va vous suivre partout ! Son petit format optimal vous permettra d’occuper vos enfants en tout lieu de manière ludique avec la résolution de 80 énigmes en mots et en images. Le but du jeu est de trouver le plus d’énigmes possibles à l’aide des indices sous différents formats (image, ombre et phrase imagée). Il y a même un plateau de jeu inclus qui permet de gagner plus de cartes !

Pensez-y pour cet été en vacances, ce petit jeu ne prend pas de place et sera l’atout pour occuper et divertir vos enfants et même toute la famille autour de la table. Petit prix et amusement assuré !