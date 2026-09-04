Un soir, une fois les enfants couchés, nous avons lancé L’Enfant du désert sans trop savoir à quoi nous attendre. Une heure et demie plus tard, Ko et moi étions d’accord sur une formule aussi précise qu’imprécise : c’était tout de même un drôle de film. Pas forcément dans le mauvais sens du terme, puisque nous avons globalement passé un bon moment, mais son mélange de drame, de conte familial et de scènes animalières improbables lui donne une tonalité assez particulière.

Hadara, deux ans et déjà loin des siens

Le film raconte l’histoire d’Hadara, un enfant nomade séparé de sa famille à l’âge de deux ans pendant une tempête de sable. Seul au milieu du Sahara, il est recueilli par des autruches et apprend progressivement à survivre auprès d’elles. Ce récit nous est présenté par l’intermédiaire de Sun, une adolescente ayant publié un livre inspiré d’une histoire racontée par son grand-père.

Cette partie contemporaine sert correctement de porte d’entrée, mais guère davantage. Les personnages manquent d’épaisseur, le jeu des comédiens reste très inégal et le fameux mystère entourant Hadara est cousu de fil blanc. Le film devient bien plus intéressant dès qu’il revient dans le désert.

Nous avons été particulièrement bouleversés par Hadara à deux ans. Son visage, ses réactions et chacune de ses mimiques nous ont immédiatement rappelé notre petite Ellie, qui a le même âge. Forcément, voir ce petit bout séparé de sa mère nous a touchés bien plus que de raison. Lorsqu’il grandit au milieu des autruches, le drame laisse progressivement place à un véritable conte pour enfants, parfois tendre, parfois amusant et occasionnellement assez improbable pour nous arracher un sourire.

Aussi artificielles que puissent parfois paraître certaines scènes, les autruches et les fennecs présents à l’écran sont pourtant bien réels. Une dizaine d’autruches ont notamment été préparées pendant plusieurs mois afin de les habituer aux jeunes comédiens et aux contraintes du tournage. Les effets visuels interviennent seulement en complément, probablement pour sécuriser ou enrichir certains plans. Cela rend le résultat d’autant plus étonnant, même si quelques séquences conservent une allure presque irréelle.

Le film est adapté du roman de Monica Zak, lui-même fondé sur une histoire transmise oralement au Sahara occidental. La journaliste l’avait d’abord prise pour une légende avant de rencontrer plusieurs personnes affirmant qu’Hadara avait réellement existé, puis un homme présenté comme son fils. Il ne s’agit donc pas d’un événement historiquement documenté au sens strict, mais d’un récit collectif et familial que l’autrice a ensuite complété par la fiction.

Kev Adams apparaît dans la seconde moitié du film et s’en sort convenablement. Son personnage hésite cependant constamment entre registre comique et émotion, sans vraiment exceller dans l’un ou l’autre. Plus gênant encore, certains personnages étrangers souffrent d’une postsynchronisation française très maladroite. Les mouvements des lèvres, les intonations et les dialogues semblent parfois appartenir à trois scènes différentes. Ce défaut, également relevé lors de la sortie en salles, n’a rien d’un choix artistique subtil.

Un Blu-ray aussi beau que dépouillé

Le Blu-ray propose une image 1080p au format 2.39:1 globalement très réussie. Toutes les séquences ne constituent pas une démonstration technique, mais certaines vues du désert sont réellement magnifiques et rendent justice aux paysages comme aux animaux. Les pistes française et allemande sont proposées en DTS-HD Master Audio 5.1. Notre visionnage volontairement calme ne nous a pas permis d’en éprouver toute la puissance, mais rien ne nous a particulièrement marqués sur ce point.

En revanche, cette édition ne contient aucun bonus vidéo. Pas de making-of consacré au tournage avec les véritables autruches et fennecs, pas de retour sur leur préparation avec les jeunes acteurs, ni d’explication sur l’utilisation complémentaire des effets visuels. L’absence est d’autant plus regrettable que ces coulisses auraient probablement constitué la partie la plus passionnante du disque. Aucun sujet ne vient non plus approfondir la véritable histoire d’Hadara et les recherches de Monica Zak.

L’Enfant du désert reste donc une curiosité attachante. Sa narration contemporaine est faible, ses interprétations souvent hésitantes et son doublage franchement perturbant, mais l’histoire du jeune Hadara possède une tendresse sincère. Le Blu-ray lui offre un bel écrin visuel, malheureusement réduit au strict minimum.