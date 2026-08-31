Le premier tome de Développeurs – Bienvenue dans le marécage de la création avait éveillé ma curiosité en nous plongeant dans le quotidien mouvementé de la création d’un jeu vidéo indépendant. J’avais notamment apprécié son univers accessible, ses explications autour du développement et la naissance de la collaboration entre Itto et Haruka. Ce deuxième volume conserve les qualités de la série, mais déplace progressivement son attention vers les relations entre les personnages. Un choix intéressant, même si j’aurais aimé voir leur projet avancer un peu plus franchement.

Une équipe qui ne manque pas de caractère

Itto et Haruka ne sont désormais plus seuls dans leur aventure. Sua Ludwig, graphiste particulièrement talentueuse, rejoint le projet avec l’ambition de donner une véritable identité visuelle au jeu. Le trio doit maintenant concevoir une démo capable de remporter un prix et, surtout, d’attirer l’attention d’un éditeur. Sur le papier, le programme est chargé. Dans les faits, ce tome prend surtout le temps d’observer la manière dont ces trois personnalités très différentes apprennent à travailler ensemble.

C’est d’ailleurs sur ce point que la lecture se montre la plus intéressante. Entre les maladresses d’Itto, le caractère bien trempé de Haruka et la personnalité plus difficile à cerner de Sua, les échanges apportent une nouvelle dynamique au récit. Un étrange triangle commence également à se dessiner entre eux. Est-il réellement amoureux ou simplement nourri par une forme d’admiration, de jalousie et de compétition ? Le manga entretient suffisamment le doute pour donner envie de surveiller les prochains dialogues d’un peu plus près.

Les personnages secondaires ne sont pas oubliés pour autant. L’éditeur, notamment, apporte un regard différent sur leur travail et rappelle que la passion ne suffit pas toujours pour transformer un projet indépendant en jeu commercialisable. Il ne faudrait tout de même pas croire qu’un bon pixel art et trois nuits blanches garantissent automatiquement une place sur les boutiques en ligne.

Un tome de transition un peu trop sage

Le dessin de Harumaki Arai reste très agréable, avec des personnages expressifs et une représentation toujours convaincante du petit monde du développement indépendant. Les scènes de travail, les interfaces et les créations graphiques donnent une vraie personnalité à la série, même si l’on passe cette fois un peu moins de temps à l’intérieur du jeu lui-même.

C’est aussi la principale limite de ce deuxième tome. La série ne compte que trois volumes et, malgré l’objectif posé autour du concours et de la recherche d’un éditeur, l’intrigue progresse finalement assez peu. Les relations gagnent en profondeur, mais le développement du jeu donne parfois l’impression de patienter en arrière-plan. Après un premier volume qui installait déjà tranquillement son univers, j’espérais que cette suite passerait enfin à la vitesse supérieure.

Ce tome 2 reste donc plaisant, bien dessiné et porté par un trio attachant. Il enrichit efficacement les personnages et leur dynamique, mais ressemble davantage à un épisode de transition qu’à une véritable montée en puissance. Il ne reste maintenant qu’un volume pour mener le projet à son terme : autant dire que le dernier sprint devra être particulièrement efficace.