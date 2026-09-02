Boblox T1 – Panique dans l’Obby de Pirate Sourcil et Raoul Paoli

Les deux frères Rob (le grand) et Sammy (le petit) font encore carnage dans la maison familiale pour savoir qui aura le droit d’utiliser la tablette ! Rob veut regarder tranquillement sa série tandis que Sammy veut devenir le meilleur joueur de Boblox ! Boblox est une adaptation du jeu vidéo Roblox qui fait fureur auprès des jeunes joueurs depuis plusieurs années ! Rob va gagner la bataille et pour être sur de gagner son pari, il va supprimer le compte Boblox de son petit frère ! Grossière erreur puisqu’il va alors se faire téléporter à l’intérieur du jeu et devra lutter contre les autres joueurs pour avoir une chance de s’en sortir …

Les péripéties vont alors se concentrer dans l’univers du jeu Boblox et Rob va notamment rencontrer une joueuse plutôt forte, Romy ! Au delà d’aider notre « héros », Romy va également être l’occasion pour la BD d’évoquer un thème important : les risques liés aux univers numériques multi-joueurs (grooming, harcèlement, …). Ce n’est pas le cœur de la BD mais je trouve que c’est abordé de manière plutôt intéressante et sans casser le rythme de l’aventure !

Visuellement, le monde de Boblox est coloré et avec des traits assez simples qui correspondent bien à l’univers du jeu.

Boblox T1 est une BD jeunesse plutôt fun qui aborde quelques thèmes importants pour les petits et les grands ! Même si au final l’histoire se déroule sans grande surprise, on prend plaisir à la lire et le petit twist final donne envie de lire la suite !

Merci aux éditions Jungle pour l’envoi du livre !

Fiche récap