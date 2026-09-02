Les deux frères Rob (le grand) et Sammy (le petit) font encore carnage dans la maison familiale pour savoir qui aura le droit d’utiliser la tablette ! Rob veut regarder tranquillement sa série tandis que Sammy veut devenir le meilleur joueur de Boblox ! Boblox est une adaptation du jeu vidéo Roblox qui fait fureur auprès des jeunes joueurs depuis plusieurs années ! Rob va gagner la bataille et pour être sur de gagner son pari, il va supprimer le compte Boblox de son petit frère ! Grossière erreur puisqu’il va alors se faire téléporter à l’intérieur du jeu et devra lutter contre les autres joueurs pour avoir une chance de s’en sortir …
Les péripéties vont alors se concentrer dans l’univers du jeu Boblox et Rob va notamment rencontrer une joueuse plutôt forte, Romy ! Au delà d’aider notre « héros », Romy va également être l’occasion pour la BD d’évoquer un thème important : les risques liés aux univers numériques multi-joueurs (grooming, harcèlement, …). Ce n’est pas le cœur de la BD mais je trouve que c’est abordé de manière plutôt intéressante et sans casser le rythme de l’aventure !
Visuellement, le monde de Boblox est coloré et avec des traits assez simples qui correspondent bien à l’univers du jeu.
Boblox T1 est une BD jeunesse plutôt fun qui aborde quelques thèmes importants pour les petits et les grands ! Même si au final l’histoire se déroule sans grande surprise, on prend plaisir à la lire et le petit twist final donne envie de lire la suite !
Merci aux éditions Jungle pour l’envoi du livre !
Fiche récap
|✍️ Auteurs
|Pirate Sourcil
Raoul Paoli
|📖 Nombre de pages
|48
|📅 Date de parution
|27/08/2026
|🏢 Editeur
|Editions Jungle
|🪙 Prix
|12.95€
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