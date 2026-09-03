Expédition Antarctica – Au cœur du continent blanc de Greg Lecoeur et Cyrille Meyer

Greg Lecoeur est un photographe animalier qui s’est notamment fait connaître pour sa photo primée « Sardine Run ». En 2019, il décide de partir en expédition vers l’Antarctique accompagné de Guillaume Néry, apnéiste, et de Florian Fischer, caméraman. L’objectif pour ces trois hommes est de documenter le faune sous-marine de cet espace isolé et si possible de rencontrer le légendaire léopard de mer !

Greg Lecoeur – Sardine Run

Greg Lecoeur (lui-même) et Cyrille Meyer nous propose de participer au voyage avec cet équipage et découvrir toutes les étapes de ce périple. De l’organisation de l’expédition à la plongée dans les eaux glacées, tout (ou presque) sera raconté ! Et si une grande partie de la BD met en avant les profondeurs (de manière assez superbe mais on y reviendra !), une autre partie du récit est consacrée à des passages beaucoup plus éducatifs et écologiques. En effet, en voyageant dans cet écosystème fragile, l’équipage se rend au plus près de la banquise qui fond. Et sans spoiler, elle fond vraiment et les conséquences ne sont pas joyeuses ! Changement de la température de l’eau, de son acidité, de sa hauteur, … Toutes ses conséquences du dérèglement climatique sont fortement visible en Antarctique et les écosystèmes en souffrent déjà … Expédition Antarctica est donc à la fois une BD invitant le lecteur à un superbe voyage mais elle est aussi là pour nous rappeler la réalité dans laquelle nous évoluons …

Le travail de Cyrille Meyer sur les environnements aquatiques (et notamment les plongées sous-marine) est assez bluffant. Tout en aquarelle le résultat est juste superbe. J’ai été un petit moins convaincu par les visages et les autres décors mais c’est du détail !

J’ai adoré cette BD. Que ce soit le voyage sous-marin ou le propos écologique, tout m’a parlé. Expédition Antarctica est une BD qu’il faut lire et faire lire !

Merci aux éditions Steinkis pour l’envoi du livre !

Fiche récap